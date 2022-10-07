Фенербахче одержал победу над АЕКом в группе Динамо

Стамбульский клуб вышел в лидеры квартета, опередив Ренн по дополнительным показателям.

В четверг, 6 октября, Фенербахче принимал на своем поле кипрский АЕК в рамках третьего тура Лиги Европы в группе B, в которой также выступает киевское Динамо.

Стамбульский клуб сумел одолеть соперника, одержав победу со счетом 2:0.

В середине первого тайма "желтых канареек" вывел вперед нападающий Миши Батшуайи, а на 79-й минуте встречи хозяева поля удвоили свое преимущество благодаря автоголу защитника команды из Ларнаки Рафаила Мамаса.

После этой победы Фенербахче с семью очками возглавил группу, опередив Ренн по дополнительным показателям. АЕК с тремя баллами занимает третью позицию, а аутсайдером квартета является Динамо, которое проиграло все три матча.

Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0

Голы: Батшуайи, 26, Мамас, 79 (аг)

Напомним, что в параллельном матче группы Динамо на выезде уступило Ренну со счетом 1:2.