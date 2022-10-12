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Луческу: Травмы и отсутствие нужных трансферов - причины неудачи в Лиге Европы

Тренер киевлян рассказал о проблемах команды и дал свою оценку результатам первого круга турнира.
Сегодня, 22:27
Мирча Луческу / ФК Динамо Киев
Мирча Луческу / ФК Динамо Киев
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В четверг, 13 октября, в Кракове состоится матч четвертого тура Лиги Европы между киевским Динамо и французским Ренном.

На официальном сайте киевлян была представлена речь главного тренера "бело-синих" Мирчи Луческу на предматчевой пресс-конференции. Румынский специалист рассказал о проблемах вратарской линии.

"У нас остался только один здоровый вратарь – Нещерет. И он, конечно, будет играть с Ренном. Руслан тренируется с нами не так давно, прошло всего 10 дней после того, как он восстановился после своей травмы. Однако мы ему доверяем и верим в его лучшие качества".

"У Бойко травма практически такая же, как у Шапаренко – крестообразная связка. Денис останется вне футбола на шесть месяцев. На консультации в Барселоне ему сказали, что необходима операция".

Луческу попросили оценить выступления своей команды в первом круге группового этапа.

"К сожалению, результат неутешительный. Это произошло потому, что у нас много травмированных игроков, к тому же не удалось провести трансферы, которые мы хотели совершить".

"Что касается игры, то, по-моему, ребята стараются и выкладываются на максимум. Мы не заслуживали проиграть все эти три матча. Продолжаем работать и попытаемся продемонстрировать свою лучшую игру".

Матч Динамо - Ренн начнется в 19:45 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно будет на ISPORT, благодаря текстовой онлайн-трансляции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол лига европы Динамо Киев Мирча Луческу
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