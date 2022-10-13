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Динамо проиграло четвертый матч Лиги Европы подряд

Команда Луческу с нулем в графе очки продолжает занимать последнюю строчку в таблице.
Сегодня, 21:44
ФК Динамо Киев
ФК Динамо Киев
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Ситуация для киевлян была после трех первых туров группового этапа была не лучшей, еще и в последнем матче поражение было крайне досадным, ведь Ренн одержал победу лишь в конце встречи из-за досадной ошибки Дениса Попова. Поэтому номинальным хозяевам крайне нужна была ничья в этом матче.

С самого начала матча команды начали активно атаковать. В первую очередь это удавалось Ренну, но единичные моменты возникали и у Динамо. У обеих команд хорошо работала защита, спасая от гола то и дело.

Самые опасные моменты первой половины были по авторству красно-черных. Биргер Меллинг и Бенжамен Бурижо могли открывать счет, но в обоих случаях мяч прошел в сантиметрах от штанги.

Динамо тоже имело возможность дважды ответить, но с начала Беседину не удалось выйти один на один с Мандандой, а затем прострел Цыганкова никому не удалось замкнуть. Сразу после этого арбитр отправил команды на перерыв.

На второй тайм Динамо вышло в том же составе, но по ощущениям, совсем другой командой. Если в первом тайме киевлянам удавалось хотя бы более-менее хорошо действовать в обороне и создавать хоть какую-нибудь опасность у ворот Ренна, то во втором тайме исчезло и это.

Уже в дебюте второго тайма Кристофер Ву открыл счет в матче, отличившись первым голом за Ренном и первым голом в еврокубках для себя.

"Красно-черные" почти постоянно создавали что-то опасное у ворот Динамо. Лишь проблемы с реализацией у гостей помогали подопечным Мирчи Луческу до конца матча оставлять себе шансы на положительный результат.

Румынский специалист заменами попытался изменить ситуацию на футбольном поле, но единственный шанс отличиться после перерыва у Динамо появился через мгновение до конца поединка. Александр Караваев попытался в одно касание пробить после отскока, но мяч пронесся в нескольких сантиметрах от стойки ворот.

"Бело-синие" снова проиграли в Лиге Европы. После четырех матчей ноль очков в активе украинского клуба. Что касается Ренна, то коллектив Брюно Женезио набрал уже 10 очков, гарантировав себе выход в плей-офф турнира.

Динамо - Ренн 0:1
Гол: Ву, 46.

Динамо: Нещерет - Дубинчак (Вивчаренко, 67), Сирота, Забарний, Тимчик (Караваев, 77)  - Сидорчук, Шепелєв, (Андриевский, 71)  Буяльський - Гармаш (Кабаев, 66),  Циганков, Беседин (Ванат, 66).

Ренн: Манданда, Ассіньон, Ву, Теат, Мелинг - Угочукву, Майер, Бурижо (Труффе, 84) - Дуе (Те,74), Калимуендо (Гуірі, 74) , Террье (Сулемана, 66).

Предупреждения: Беседин, 45, Тымчик, 54, Ванат, 90+5 - Бурижо, 25, Дуе, 70

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