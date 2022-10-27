АЕК - Динамо: обзор матча и результат игры

Киевское Динамо во втором поединке Лиги Европы против АЭКа из Ларнаки обязательно должно было побеждать - любой другой результат означал "вылет" из еврокубков в этом сезоне.

Но команда Мирчи Луческу провела этот матч ни капли не лучше всех остальных. В середине первого тайма после грубой ошибки (защитники оставили двух нападающих на одного Забарного) забил Омри Альтман, который в прыжке боковыми ножницами пробил точно мимо вратаря.

Динамо ответило на гол "серой" игрой. Моментов стало еще меньше, чем было до этого и только в концовке тайма возник мяч ниоткуда. Буяльский отдал на Ваната крутой пас, а тот развернулся и пробил не лучшим образом, но этого хватило, чтобы прошить вратаря.

Второй тайм стартовал с еще одного гола от команды из Кипра. Снова подача с фланга и ошибка Сироты, не выигравшая верх у Лопеша. И снова Динамо играло "по течению", что привело к еще одному пропущенному мячу. На этот раз ошибся Тимчик, который сначала отобрал мяч, а потом подарил его сопернику.

На этом можно было заканчивать, так подумал даже заменивший Буяльского Луческу. Но в последние 15 минут Динамо наконец-то проснулось и смогло забить сразу два мяча благодаря Гармашу. Но даже этого мало.

Ничья – отсутствие еврокубков в первой половине 2023 года. Это было ужасное путешествие от киевлян.

Статистика матча АЕК - Динамо 5-го тура Лиги Европы

АЕК - Динамо 3:3

Голы: Альтман, 26, 72, Лопеш, 56 - Ванат, 45+1, Гармаш, 82, 90+2

Владение мячом: 47% - 53%

Удары по воротам: 11 - 8

Удары в створ: 4 - 4

Офсайды: 0-4

АЭК Ларнака: Пирич – Росалес, Миличевич, Томович, Энлезу – Понс, Луиш Густаву – Фараж, Альтман, Дьюрчо – Лопеш (Мамас, 66).

Динамо Киев: Нещерет - Тимчик, Забарный, Сирота, Овчаренко - Буяльский (Перрис, 75), Сидорчук, Шепелев - Цыганков, Ванат, Кабаев (Гармаш, 65)

Предупреждения: Шепелев, Сидорчук, Цыганков, Забарный, Диалло.