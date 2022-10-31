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Тренер Фенербахче: Возможно, против Динамо выйдут футболисты, которые играют меньше

Наставник турецкой команды высказался о заключительном поединке в группе Лиги Европы.
Сегодня, 13:31
Жорже Жезуш / Getty Images
Жорже Жезуш / Getty Images
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Главный тренер Фенербахче Жорже Жезуш поделился мыслями о предстоящем матче Лиги Европы против киевского Динамо и оценил выступление своей команды в турнире.

"Мы достигли нашей главной цели. Это был выход из группы. Основное, что меня волнует, это чемпионат Турции. Мы хотим пройти как можно дальше в Лиге Европы. Но наш приоритет - это чемпионат. Сейчас мы идем на первом месте, но еще ничего не гарантировано.

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Я еще не решил, в каком составе мы выйдем на матч против Динамо. Мы знаем, что не сможем выиграть Лигу Европы. Есть команды, которые сильнее нас. После игры с Динамо у нас будет матч чемпионата. Он очень важен. Возможно, против Динамо выйдут футболисты, которые играют меньше в этом сезоне. Поэтому это может быть результат, который порадует тренера Динамо", - приводит слова Жезуша Sözcü Gazetesi.

Напомним, что матч шестого тура группового этапа Лиги Европы Динамо - Фенербахче состоится в Кракове в четверг, 3 ноября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Динамо - Фенербахче.

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