Наставник Фенербахче: Динамо будет играть за свою честь и достоинство
В шестом туре группового этапа Лиги Европы Динамо встретится с Фенербахче.
Наставник "желтых канареек" Жорже Жезуш высказался о предстоящем матче.
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"С момента первой встречи с Динамо на групповом этапе наша команда изменилась, мы стали сильнее. Мы знаем друг друга очень хорошо, ведь провели между собой множество матчей.
Динамо – очень хорошая команда, которая была фаворитом нашей группы в начале турнира. Сейчас ситуация иная, однако завтра они будут играть не за позицию в группе, а за честь и достоинство.
Поэтому завтрашняя игра будет очень сложной для нас, ведь Динамо хочет победить любой ценой. В то же время наша цель – одержать победу и занять первое место в группе.", — сказал Жезуш.
Напомним, матч Динамо - Фенербахче начнется завтра, 3 ноября в 22:00 по Киеву.