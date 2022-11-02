Наставник Фенербахче: Динамо будет играть за свою честь и достоинство

В шестом туре группового этапа Лиги Европы Динамо встретится с Фенербахче.

Наставник "желтых канареек" Жорже Жезуш высказался о предстоящем матче.

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"С момента первой встречи с Динамо на групповом этапе наша команда изменилась, мы стали сильнее. Мы знаем друг друга очень хорошо, ведь провели между собой множество матчей.

Динамо – очень хорошая команда, которая была фаворитом нашей группы в начале турнира. Сейчас ситуация иная, однако завтра они будут играть не за позицию в группе, а за честь и достоинство.

Поэтому завтрашняя игра будет очень сложной для нас, ведь Динамо хочет победить любой ценой. В то же время наша цель – одержать победу и занять первое место в группе.", — сказал Жезуш.

Напомним, матч Динамо - Фенербахче начнется завтра, 3 ноября в 22:00 по Киеву.