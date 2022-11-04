Шахтер или Барселона: фанаты Манчестер Юнайтед выбирают будущего соперника в Лиге Европы

Завершился групповой этап всех еврокубков, по итогам которого определились команды, пробившиеся в плей-офф того или иного турнира.

Манчестер Юнайтед в последнем туре хотя и победил Реал Сосьеда, пройти соперника в таблице не сумел, а потому сыграет в 1/16 финала Лиги Европы против одного из клубов, который "опустился" из Лиги чемпионов.

Возможные соперники МЮ в 1/16 финала Лиги Европы:

Аякс

Байер 04

Барселона

Спортинг

Зальцбург

Шахтер

Севилья

Ювентус

Официальный сайт английского суперклуба сделал опрос среди своих фанатов, кого они хотят видеть соперником команды в следующем еврокубковом матче.

24% всех респондентов отдали свой голос за испанскую Барселону, но не далеко отстал донецкий Шахтер (22%). У остальных команд голосов меньше - Аякс (17%), Спортинг (11%) и Зальцбург (10%) набрали свыше одной десятой части от всех. Самыми нежеланными соперниками стали Байер (5%) и Севилья (4%). За туринский Ювентус отдали свой голос 8% респондентов.

Отметим, что будущий соперник МЮ определится 7 ноября во время церемонии жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.