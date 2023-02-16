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Крыскив заменил Мудрика, Келси и Ракицкий в запасе: Шахтер объявил состав на матч с Ренном

"Горняки" определились со стартом на первый поединок 1/16 финала Лиги Европы.
Сегодня, 19:07
Шахтер
Шахтер

В рамках 1/16 финала Лиги Европы Шахтер встретится с французским Ренном.

Наставник "горняков" Игор Йовичевич опредилился с составом на поединок плей-офф турнира.

Среди прочего стоит отметить то, что на позиции левого вингера, где до своего ухода играл Михаил Мудрик, появится Дмитрий Крыськив.

Также в запасе на этот поединок оказались новички клуба Кевин Келси и Ярослав Ракицкий.

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Шахтер: Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Крыськив, Траоре

Запасные: Шевченко, Пятов, Сикан, Джурасек, Келси, Топалов, Тейлор, Фарина, Назарина, Козик, Петряк, Ракицкий

Напомним, матч Шахтер - Ренн начнется в 19:45 по Киеву.


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