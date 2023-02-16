Йовичевич: Я доволен результатом, возвращаться после такой паузы не легко

В рамках первого поединка 1/16 финала Лиги чемпионов Шахтер встретился с Ренном. "Горняки" неожиданно переиграли французов со счетом 2:1.

Наставник донецкого клуба Игор Йовичевич поделился эмоциями по завершению поединка. По словам хорвата, он остался доволен результатом.

"Я доволен результатом. Это был наш первый официальный матч за три месяца - никогда не легко возвращаться к игре после такой паузы. Без стресса, без адреналина... товарищеские матчи - это не то же самое.

Поэтому да, хочу похвалить мою команду за усилия. Первый тайм был очень хорошим. У нас было достаточно энергии, мы могли демонстрировать наши умения.

Но мы знали, что подсядем во второй половине матча, и что Ренн пойдет вперед. Это произошло, но нам удалось их удержать. Также у нас было несколько хороших шансов после перерыва", - сказал Йовичевич.

Напомним, ответный матч состоится во Франции через неделю, 23 февраля.