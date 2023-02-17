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Бондаренко - о голе с 11-метрового в игре с Ренном: Пеналденко в деле

Украинский хавбек поделился эмоциями от победы в матче с французским клубом.
Сегодня, 09:16
Артем Бондаренко
Артем Бондаренко

В рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы Шахтер победил французский Ренн со счетом 2:1.

Автор второго забитого гола Артем Бондаренко высказался о триуммфе "горняков". Полузащитник потролил себя за то, что забил с пенальти.

"Пеналденко в деле! Первый шаг сделан, спасибо за поддержку, увидимся в Ренне", - написал 22-летний украинец в своем Instagram.

Напомним, на ISPORT доступен видеообзор матча Шахтер - Ренн


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