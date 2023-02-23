iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

МЮ - Барселона: обзор матча и результат игры 23.02.2023

Центральный матч 1/16 финала Лиги Европы завершился в пользу Манчестер Юнайтед.
Вчера, 23:58
Getty Images
Getty Images

Без сомнения, больше всего зрителей по всему миру в вечер четверга наблюдали именно за этим матчем, который стоит точно не 1/16 финала любого турнира.

Первый тайм второго матча между МЮ и Барселоной начался с атак в обе стороны, но первыми забили каталонцы. Бруну Фернандеш совершил очень странную ошибку и привез в свои ворота пенальти.

Источник: Getty Images

Роберт Левандовски перед ударом подскочил, чем возможно, и сбил Де Хеа, но испанец дотянулся до мяча, но парировать его не смог.

После этого почти 20 минут на МЮ владел инициативой и атаковал многое, но не очень качественно. А вот в конце первой половины только чудом (у него есть имена – Каземиро и Лисандро Мартинес) Барселона не забила второй гол.

Источник: Getty Images

И вот сразу после перерыва МЮ ответил своим мячом. Очень крутая атака с переводом мяча с левого фланга в центр, Фред получил передачу от Бруна, принял и неуклюже пробил правой прямо в угол.

В середине тайма МЮ провел еще одну голевую атаку. Причем, во время нее были нанесены три удара, и только с третьей попытки мяч пролетел мимо всех защитников и голкипера - отличился Антони.

У Барселоны мало что получалось в следующие 15 минут, но концовка тайма снова была за каталонцами. Кульминацией был удар Левандовски, пробивший Де Хеа, но Рафа Варан вынес мяч из пустых ворот.

Источник: Getty Images

Юнайтед победили и выбили Барселону из еврокубков, а сами продолжат сражаться за четыре трофея.

Статистика матча МЮ – Барселона
1/16 финала Лиги Европы

Манчестер Юнайтед – Барселона 2:1
Голы: Фред, 47, Антони, 73 - Левандовски, 18

Ожидаемые голы (xG): 1,31 – 1,24
Владение мячом: 45% – 55%
Удары (в ворота): 13(5) - 5(3)
Угловые: 1 – 2

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака (Далот, 67), Варан, Мартинес, Шоу - Каземиро, Фред - Фернандеш, Веггорст (Антони, 46), Санчо (Гарначо, 67) - Рашфорд (Мактоминей, 88)

Барселона: Тер Штеген - Араухо (Алонсо, 82), Кунде, Кристенсен, Бальде - Де Йонг, Бускетс, Кессье - Рафинья (Фати, 75), Левандовски, Роберто (Торрес, 70)


Статьи по теме

Лига конференций-2022/23: Днепр-1 проиграл АЕКу, Шериф обыграл Партизан Лига конференций-2022/23: Днепр-1 проиграл АЕКу, Шериф обыграл Партизан
The Lima Major 2023: PSG. LGD сыграли вничью с Team Spirit, Tundra обыграла SoloMid The Lima Major 2023: PSG. LGD сыграли вничью с Team Spirit, Tundra обыграла SoloMid
Лига Европы-2022/23: Шахтер сыграет с Ренном, Манчестер Юнайтед выбил Барселону Лига Европы-2022/23: Шахтер сыграет с Ренном, Манчестер Юнайтед выбил Барселону
Украина потеряла шансы на чемпионат мира-2023, уступив Италии Украина потеряла шансы на чемпионат мира-2023, уступив Италии
Помочь журналистам

Видео

РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 видео голов и лучших моментов матча 23.02.2023
РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 видео голов и лучших моментов матча 23.02.2023

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская упала на несколько десятков мест, Калинина - лучшая из Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина рискует оказаться с четырьмя командами в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии завершился
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Лига конференций00:28
Лига конференций-2022/23: Днепр-1 проиграл АЕКу, Шериф обыграл Партизан
Киберспорт00:27
The Lima Major 2023: PSG. LGD сыграли вничью с Team Spirit, Tundra обыграла SoloMid
Лига Европы00:23
Лига Европы-2022/23: Шахтер сыграет с Ренном, Манчестер Юнайтед выбил Барселону
Сборные00:20
Украина потеряла шансы на чемпионат мира-2023, уступив Италии
Киберспорт00:14
ESL Pro League Season 17: Fnatic уступили Outsiders, Cloud9 обыграли G2
Вчера, 23:58
Лига Европы23:58
МЮ одержал волевую победу над Барселоной и выбил её из еврокубков
Лига Европы23:56
Рома добыла путевку в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв РБ Зальцбург
Европа23:26
Кукурелья назвал главную цель Челси на сезон
Лига Европы23:20
Фанат ПСВ попытался атаковать вратаря Севильи, но что-то пошло не так
Формула 122:43
Вольфф заявил, что Мерседес решил свою болезненную проблему 2022 года
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK