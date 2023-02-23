МЮ - Барселона: обзор матча и результат игры 23.02.2023

Без сомнения, больше всего зрителей по всему миру в вечер четверга наблюдали именно за этим матчем, который стоит точно не 1/16 финала любого турнира.

Первый тайм второго матча между МЮ и Барселоной начался с атак в обе стороны, но первыми забили каталонцы. Бруну Фернандеш совершил очень странную ошибку и привез в свои ворота пенальти.

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Роберт Левандовски перед ударом подскочил, чем возможно, и сбил Де Хеа, но испанец дотянулся до мяча, но парировать его не смог.

После этого почти 20 минут на МЮ владел инициативой и атаковал многое, но не очень качественно. А вот в конце первой половины только чудом (у него есть имена – Каземиро и Лисандро Мартинес) Барселона не забила второй гол.

Источник: Getty Images

И вот сразу после перерыва МЮ ответил своим мячом. Очень крутая атака с переводом мяча с левого фланга в центр, Фред получил передачу от Бруна, принял и неуклюже пробил правой прямо в угол.

В середине тайма МЮ провел еще одну голевую атаку. Причем, во время нее были нанесены три удара, и только с третьей попытки мяч пролетел мимо всех защитников и голкипера - отличился Антони.

У Барселоны мало что получалось в следующие 15 минут, но концовка тайма снова была за каталонцами. Кульминацией был удар Левандовски, пробивший Де Хеа, но Рафа Варан вынес мяч из пустых ворот.

Источник: Getty Images

Юнайтед победили и выбили Барселону из еврокубков, а сами продолжат сражаться за четыре трофея.

Статистика матча МЮ – Барселона

1/16 финала Лиги Европы

Манчестер Юнайтед – Барселона 2:1

Голы: Фред, 47, Антони, 73 - Левандовски, 18

Ожидаемые голы (xG): 1,31 – 1,24

Владение мячом: 45% – 55%

Удары (в ворота): 13(5) - 5(3)

Угловые: 1 – 2

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака (Далот, 67), Варан, Мартинес, Шоу - Каземиро, Фред - Фернандеш, Веггорст (Антони, 46), Санчо (Гарначо, 67) - Рашфорд (Мактоминей, 88)

Барселона: Тер Штеген - Араухо (Алонсо, 82), Кунде, Кристенсен, Бальде - Де Йонг, Бускетс, Кессье - Рафинья (Фати, 75), Левандовски, Роберто (Торрес, 70)