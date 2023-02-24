iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бондаренко: Надеюсь, сегодня мы создали повод для гордости

Хавбек Шахтера высказался о победе над Ренном.
Сегодня, 09:28
Артем Бондаренко в борьбе за мяч
Артем Бондаренко в борьбе за мяч

Полузащитник донецкого Шахтера Артем Бондаренко поделился мыслями о героическом проходе команды в следующую стадию Лиги Европы.

По словам Бондаренко, ему хочется верить, что "горняки" создали повод для гордости.

Читай также: Трубин - претендент на звание игрока недели в Лиге Европы

Надеюсь, что сегодня мы создали повод для гордости, чтобы гордились нами, украинским клубом. Думаю, это было очень важно.

Пенальти можно забить, а можно не забить - это нормально, это такое дело. В раздевалке эмоций почти не было, потому что все опустошены, уже ничего не осталось.

Потенциальных соперников будем смотреть уже завтра и ждать жеребьевки", - сказал Бондаренко.

Напомним, жеребьевка 1/8 Лиги Европы пройдет сегодня, 24 февраля, в 13:00 по Киеву.


Статьи по теме

Стало известно, когда сборная Украины начнет подготовку к матчу с Англией Стало известно, когда сборная Украины начнет подготовку к матчу с Англией
Амосов: Прошел год с момента начала войны. Для меня это большая мотивация Амосов: Прошел год с момента начала войны. Для меня это большая мотивация
"У меня есть шанс показать, что собираюсь с ним сделать": Хэйни - о бое с Ломаченко "У меня есть шанс показать, что собираюсь с ним сделать": Хэйни - о бое с Ломаченко
Бруну - о победе над Барсой: Вера болельщиков помогает нам в тяжелые моменты Бруну - о победе над Барсой: Вера болельщиков помогает нам в тяжелые моменты
Помочь журналистам

Видео

Ренн - Шахтер 2:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Ренн - Шахтер 2:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская упала на несколько десятков мест, Калинина - лучшая из Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина поднялась на 14-е место, забронировав себе пять команд в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии завершился
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Украина11:40
Стало известно, когда сборная Украины начнет подготовку к матчу с Англией
ММА11:25
Амосов: Прошел год с момента начала войны. Для меня это большая мотивация
Бокс11:16
"У меня есть шанс показать, что собираюсь с ним сделать": Хэйни - о бое с Ломаченко
Лига Европы10:54
Бруну - о победе над Барсой: Вера болельщиков помогает нам в тяжелые моменты
Украина10:29
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Лига Европы09:59
Палкин: Победа в матче с Ренном - это победа для всей Украины
Лига Европы09:49
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина поднялась на 14-е место, забронировав себе пять команд в еврокубках
Европа09:34
Всегда с Шахтером: Мудрик восхитился игрой Трубина в матче Лиги Европы
Лига Европы09:28
Бондаренко: Надеюсь, сегодня мы создали повод для гордости
Лига Европы09:04
Хави назвал причину поражения в матче с Манчестер Юнайтед
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK