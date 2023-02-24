Бондаренко: Надеюсь, сегодня мы создали повод для гордости

Полузащитник донецкого Шахтера Артем Бондаренко поделился мыслями о героическом проходе команды в следующую стадию Лиги Европы.

По словам Бондаренко, ему хочется верить, что "горняки" создали повод для гордости.

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Надеюсь, что сегодня мы создали повод для гордости, чтобы гордились нами, украинским клубом. Думаю, это было очень важно.

Пенальти можно забить, а можно не забить - это нормально, это такое дело. В раздевалке эмоций почти не было, потому что все опустошены, уже ничего не осталось.

Потенциальных соперников будем смотреть уже завтра и ждать жеребьевки", - сказал Бондаренко.

Напомним, жеребьевка 1/8 Лиги Европы пройдет сегодня, 24 февраля, в 13:00 по Киеву.