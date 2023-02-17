Крыськив - претендент на звание игрока недели в Лиге Европы
Украинец поборется с тремя другими номинантами.
Пресс-слжуба УЕФА объявила список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.
В список из 4 кандидатов попал футболист Шахтера Дмитрий Крыськив, отметившийся голом в матче против Ренна.
Крыськив посоревнуется за награду с Маркусом Рэшфордом, Акселем Дисаси и Лукасом Окампосом.
Список претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы
- Дмитрий Крыськив (Шахтер) - 1 гол
- Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнйтед) - 1 гол
- Аксель Дисаси (Монако) - 1 гол
- Лукас Окампос (Севилья) - 1 гол + 1 ассист
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