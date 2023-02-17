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Крыськив - претендент на звание игрока недели в Лиге Европы

Украинец поборется с тремя другими номинантами.
Сегодня, 10:22
Дмитрий Крыськив
Дмитрий Крыськив

Пресс-слжуба УЕФА объявила список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

В список из 4 кандидатов попал футболист Шахтера Дмитрий Крыськив, отметившийся голом в матче против Ренна.

Крыськив посоревнуется за награду с Маркусом Рэшфордом, Акселем Дисаси и Лукасом Окампосом.

Список претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы

  • Дмитрий Крыськив (Шахтер) - 1 гол
  • Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнйтед) - 1 гол
  • Аксель Дисаси (Монако) - 1 гол
  • Лукас Окампос (Севилья) - 1 гол + 1 ассист

Напомним, на нашем сайте доступно расписание и результаты матчей Лиги Европы.


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