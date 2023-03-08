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Крыськив: Мы бьемся друг за друга, за всю Украину, за всех кто работает в клубе

Хавбек Шахтера поделился мыслями о предстоящем матче против Фейеноорда.
Вчера, 21:34
Дмитрий Крыськив / shakhtar.com
Дмитрий Крыськив / shakhtar.com

Полузащитник донецкого Шахтера Дмитрий Крыськив высказался о матче 1/8 финала Лиги Европы против Фейеноорда.

По словам украинца, залогом успеха команды стала сплоченность.

Команда готовилась в обычном режиме: тренировались во Львове, а вчера приехали в Варшаву. Времени на подготовку немного, но у нас действительно сплоченная команда. Считаю, мы готовы к этой игре".

"С самого начала в нашу команду мало кто верил - как в чемпионате Украины, так и на евроарене. Но мы сплотились и, как сказал Мистер, бьемся друг за друга, за всю Украину, за весь персонал, что с нами работает. А когда ты выходишь на поле и бьешься друг за друга, то достигаешь больших целей. И именно поэтому мы сейчас здесь".

"Как игрок могу сказать лишь, что Фейенорд - это действительно очень квалифицированная команда, которая является очень искусной. Фейенорд хорош именно как команда. Что касается обороны, то Мистер нам на теории сегодня объяснил, что у соперника есть очень сильные крайние защитники, которые хорошо работают и на атаку, и на оборону. Будем готовиться и показывать свои лучшие качества на поле", - цитирует Крыськива официальный сайт "горняков".

Напомним, на нашем сайте доступен анонс и прогноз на матч Шахтер - Фейеноорд


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