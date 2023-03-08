Остановит ли Шахтер нидерландскую машину - Фейеноорд?: анонс и прогноз на матч Лиги Европы

В четверг, 9 марта, стартуют матчи 1/8 финала Лиги Европы. В рамках соревнования состоится первая игра между донецким Шахтером и нидерландским Фейеноордом.

"Горняки" постараются развить успех еврокомпании, а нидерландцы пройти в следующий этап после длительной паузы в еврокубках.

Матч состоится на стадионе Войска Польского (Польша). Начало встречи - 22:00 по киевскому времени.

Шахтер - Фейеноорд

Лига Европы, 1/8 финала

Четверг, 9 марта, 22:00

Стадион Войска Польского, Варшава (Польша)

Арбитр – Иван Кружляк (Словакия)

Где смотреть матч?

Следить за событиями поединка можно будет на ISPORT благодаря текстовой онлайн-трансляции.

Последние результаты команд

После зимней паузы донецкий Шахтер успел провести пару матчей в чемпионате Украины и в плей-офф Лиги Европы. В рамках УПЛ "горняки" показали невероятную игру, победив Минай и Металлист 1925. Закарпатский клуб проиграл Шахтеру – 1:4, а харьковчане были уничтожены – 0:7.

В рамках стыковых играх Лиги Европы Шахтер встречался с крепким французским коллективом – Ренном. По сумме двухматчевого противостояния украинский коллектив прошел дальше, победив соперника (3:3, 5:4 по пенальти).

Нидерландский клуб имеет фантастическую серию без поражений, которая позволяет идти на первом месте в национальном чемпионате. Фейеноорд в официальных играх в последний раз проиграл в октябре прошлого года – Штурму (0:1), а в чемпионате лишь одно поражение от ПСВ в сентябре. В зимний период нидерландцы проиграли также однажды, но Ренну в рамках подготовки к продолжению сезона.

За первые месяцы текущего года Фейеноорд пробился в полуфинал национального кубка, пройдя Зволле, Неймеген и Херенвен. За февраль у подопечных Арне Слота четыре победы в чемпионате и ничья с ПСВ. В преддверии еврокубкового поединка Фейеноорд обыграл Гронинген (1:0).

Слова тренеров перед игрой

Наставник Шахтера Игор Йовичевич:

Фейеноорд - топовая команда. Он был первым в своей группе Лиги Европы, лидирует в национальном чемпионате. Мы очень уважаем их и ждем трудного матча. Можно сказать, что они - фавориты. Но мы будем сражаться до конца. Будем верить, что чудо может случиться еще раз.

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Тренер Фейеноорда Арне Слот:

Мы сыграем против сильного соперника. Для нас не проблема, что первый матч мы проведем на выезде. Тем более они играют не в своей стране - по ужасной причине. Мне кажется, что всем нравится играть дома, ведь ты хочешь, чтобы тебя поддерживали твои болельщики. В другой стране стадион, вероятно, не будет заполнен их собственными болельщиками.

Интересные факты

Шахтер и Фейеноорд встречались на групповой стадии Лиги чемпионов-2017/18. Тогда дважды победил Шахтер – 2:1, 3:1

С момента очного противостояния в составе Шахтера играют лишь Андрей Пятов и Тарас Степаненко, Ярослав Ракицкий и Александр Зубков

До двух этих побед Шахтер проиграл представителям Нидерландов все четыре матча

Фейеноорд в десяти матчах с украинскими командами одержал две победы при трех ничьих и пяти поражениях

Шахтер занял третье место в группе Лиги чемпионов с Реалом, Лейпцигом и Селтиком

Фейеноорд стал первым в группе Лиги Европы, обойдя Митьюлланд, Лацио и Штурм

Шахтер в четвертый раз выступает в 1/8 финала Кубка УЕФА/Лиги Европы

Фейеноорд пять раз играл в группе Кубка УЕФА/Лиги Европы и лишь во второй раз вышел в плей-офф

Нападающий Фейеноорда Себастьян Хименес забил четыре гола в основной стадии турнира - лучший показатель в списке бомбардиров

Ориентировочные составы

Шахтер: Трубин - Тейлор, Матвиенко, Ракицкий, Матвиенко - Зубков, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Крыськив - Траоре

Не сыграют: Михайличенко (дисквалифицирован), Бондарь (дисквалифицирован), Конопля (дисквалифицирован)

Под вопросом: Матвиенко (болезнь), Крыськив (не уточняется), Швед (пах)

Фейеноорд: Велленройтер - Педерсен, Гертрейда, Ганцко, Хартман - Виффер, Кекчю - Джаханбахш, Дилросун, Идрисси - Хименес

Не сыграют: Бейлов (рука), Тимбер (колено), Волемарк (бедро)

Прогноз

Донецкий коллектив с огромным трудом пробился в 1/8 финала Лиги Европы, пройдя Ренн. Сейчас же перед Шахтером стоит более сложная задача – пройти Фейеноорд. Нидерландский клуб набрал отличную форму, которую не терять уже длительное время.

Учитывая составы, игровую форму и тренерскую дуэль, то Шахтер будет играть с позиции второго номера – на желании и поймать соперника на ошибке. Фейеноорд будет стараться доминировать, как и в первой игре, так и во второй.

Хочется верить, что Шахтер сможет остановить машину из Нидерландов, но для начала нужно не проиграть. Верим и надеемся на победу в душе, но в уме понимаем всю сложность и риски. Так что ничья будет неплохим результатом.

Прогноз: 1:1

Дмитрий Данец, ISPORT.ua