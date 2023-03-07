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Шахтер - Фейеноорд: где смотреть матч 09.03.2023 Лиги Европы

Узнайте на ISPORT, где смотреть поединок, а также место и время его проведения. Команды встретятся в матче 1/8 финала Лиги Европы-2022/23.
Сегодня, 10:55
Шахтер / ФК Шахтер Донецк
Шахтер / ФК Шахтер Донецк

В четверг, 9 марта, состоится первый матч между Шахтером и Фейеноордом в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

Команда Игора Йовичевича успешно преодолела первый этап плей-офф Лиги Европы. Сейчас же "горнякам" предстоит встреча с нидерландским клубом, чтобы пробиться в следующий этап турнира.

Матч состоится на стадионе Войска Польского (Польша). Стартовый свисток поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Шахтер - Фейеноорд

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Лиги Европы Шахтер - Фейеноорд, где можно смотреть текущий ход противостояния. Матч начнется 9 марта в 22:00 по киевскому времени.

Также на территории Украины матч будет доступен для просмотра на OTT-платформе MEGOGO. Здесь матч покажет канал "MEGOGO Футбол 1". Его также можно найти на платформе Volia TV. На ISPORT.ua будет доступна видео онлайн-трансляция.

В своей истории команды сыграют в третий раз. Впервые коллективы играли в 2017 году в рамках Лиги чемпионов. В первой встречи группового этапа Шахтер обыграл соперника (2:1), а во второй встречи "горняки" добыли волевую победу над Фейеноордом (3:1).

Читай также: Шахтер - Фейеноорд: прогноз на матч 09.03.2023 Лиги Европы

Где состоится матч Шахтер - Фейеноорд

Поединок между Шахтером и Фейеноордом состоится в Варшаве на стадионе Войска Польского - домашней арене варшавской Легии. Она была построена в период с 1927 по 1930 года.

На данный момент стадион вмещает 31 800 зрителей. В будущем ожидается расширение вместимости до 33 тысяч.

В преддверии первого поединка 1/8 финала Лиги Европы Шахтер разгромил Металлист 1925 (7:0), а Фейеноорд минимально обыграл Гронинген (1:0).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер

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