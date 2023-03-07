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Шахтер - Фейеноорд: прогноз на матч 09.03.2023 Лиги Европы

Команды встретятся в поединке 1/8 финала Лиги Европы-2022/23. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.
Сегодня, 10:30
Шахтер / ФК Шахтер Донецк
Шахтер / ФК Шахтер Донецк

В четверг, 9 марта, состоится первый матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы, в котором сыграют Фейеноорд (Нидерланды) и Шахтер (Украина).

Клубы сойдутся в двухматчевом противостоянии, чтобы войти в восьмерку лучших соревнования. 

Матч состоится на стадионе Войска Польского (Польша). Стартовый свисток поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на матч 1/8 финала Лиги Европы Шахтер - Фейеноорд

Аналитики и эксперты считают, что фаворитом данной встречи является нидерландский коллектив.

Прогноз букмекеров на матч Шахтер - Фейеноорд:

  • победа Шахтера - 3,0
  • ничья - 3,55
  • победа Фейеноорда - 2,39

По мнению букмекеров, в первой игре можно ожидать от команд больше двух забитых голов. Если вас интересуют ставки, то можно рискнуть и поставить на исход "Тотал больше 2,5" с коэффициентом 1,9.

При этом, судя по коэффициентам, букмекеры верят, что голами отличатся обе команды - на такой исход принимаются ставки с коэффициентом всего 1,71. 

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Статистика противостояния Шахтер - Фейеноорд

В своей истории команды встречались лишь дважды. Шахтер и Фейеноорд играли между собой в 2017 году в рамках Лиги чемпионов. На групповом этапе "горняки" дважды переиграли нидерландскую команду (3:1, 1:2).

Шахтер - Фейеноорд
2 Победы 0
5 Голы 2

В последний раз команды провели между собой поединок в ноябре 2017-го. Тогда Шахтер на своем поле добыл волевую победу - 3:1.

Шахтер - Фейеноорд 3:1
Голы: Факундо Феррейра, 14, Марлос, 17, 68 - Йоргенсен, 12

Отметим, что в преддверии первого поединка 1/8 финала Лиги Европы Шахтер разгромил Металлист 1925 (7:0), а Фейеноорд минимально обыграл Гронинген (1:0).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер

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