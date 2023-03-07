Шахтер - Фейеноорд: прогноз на матч 09.03.2023 Лиги Европы
В четверг, 9 марта, состоится первый матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы, в котором сыграют Фейеноорд (Нидерланды) и Шахтер (Украина).
Клубы сойдутся в двухматчевом противостоянии, чтобы войти в восьмерку лучших соревнования.
Матч состоится на стадионе Войска Польского (Польша). Стартовый свисток поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.
Коэффициент и ставки на матч 1/8 финала Лиги Европы Шахтер - Фейеноорд
Аналитики и эксперты считают, что фаворитом данной встречи является нидерландский коллектив.
Прогноз букмекеров на матч Шахтер - Фейеноорд:
- победа Шахтера - 3,0
- ничья - 3,55
- победа Фейеноорда - 2,39
По мнению букмекеров, в первой игре можно ожидать от команд больше двух забитых голов. Если вас интересуют ставки, то можно рискнуть и поставить на исход "Тотал больше 2,5" с коэффициентом 1,9.
При этом, судя по коэффициентам, букмекеры верят, что голами отличатся обе команды - на такой исход принимаются ставки с коэффициентом всего 1,71.
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Статистика противостояния Шахтер - Фейеноорд
В своей истории команды встречались лишь дважды. Шахтер и Фейеноорд играли между собой в 2017 году в рамках Лиги чемпионов. На групповом этапе "горняки" дважды переиграли нидерландскую команду (3:1, 1:2).
Шахтер - Фейеноорд
2 Победы 0
5 Голы 2
В последний раз команды провели между собой поединок в ноябре 2017-го. Тогда Шахтер на своем поле добыл волевую победу - 3:1.
Шахтер - Фейеноорд 3:1
Голы: Факундо Феррейра, 14, Марлос, 17, 68 - Йоргенсен, 12
Отметим, что в преддверии первого поединка 1/8 финала Лиги Европы Шахтер разгромил Металлист 1925 (7:0), а Фейеноорд минимально обыграл Гронинген (1:0).