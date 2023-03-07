Шахтер - Фейеноорд: текстовая трансляция 1/8 финала Лиги Европы
В четверг, 9 марта, в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы сыграют Шахтер (Украина) и Фейеноорд (Нидерланды).
По итогам поединка определится четвертьфиналист, который продолжит борьбу за главный трофей турнира.
Матч состоится на стадионе Войска Польского (Польша). Начало встречи - 22:00 по киевскому времени.
Текстовая трансляция матча Шахтер - Фейеноорд
Онлайн-трансляция будет доступна 9 марта, 22:00 по Киеву
Трансляция матча будет доступна в этой новости 9 марта и начать смотреть ее онлайн можно, начиная с 22:00 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.
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Кроме того, в Украине поединок Лиги Европы в прямом эфире будет показан на платформе Megogo. На ISPORT.ua также будет доступна видео онлайн-трансляция встречи.
В своей истории команды встречались лишь дважды. Шахтер и Фейеноорд играли между собой в 2017 году в рамках Лиги чемпионов. На групповом этапе "горняки" дважды переиграли нидерландскую команду (3:1, 1:2).
На ISPORT можно узнать, кто играет в футбол сегодня и выбрать матч, который вам было бы интересно посмотреть.