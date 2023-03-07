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Шахтер - Фейеноорд: текстовая трансляция 1/8 финала Лиги Европы

Клубы встретятся в плей-офф Лиги Европы. Следи за событиями этого противостояния в текстовой трансляции на ISPORT.ua.
Сегодня, 12:05
Шахтер / ФК Шахтер Донецк
Шахтер / ФК Шахтер Донецк

В четверг, 9 марта, в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы сыграют Шахтер (Украина) и Фейеноорд (Нидерланды).

По итогам поединка определится четвертьфиналист, который продолжит борьбу за главный трофей турнира.

Матч состоится на стадионе Войска Польского (Польша). Начало встречи - 22:00 по киевскому времени. 

Текстовая трансляция матча Шахтер - Фейеноорд

Онлайн-трансляция будет доступна 9 марта, 22:00 по Киеву

Трансляция матча будет доступна в этой новости 9 марта и начать смотреть ее онлайн можно, начиная с 22:00 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

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Кроме того, в Украине поединок Лиги Европы в прямом эфире будет показан на платформе Megogo. На ISPORT.ua также будет доступна видео онлайн-трансляция встречи.

В своей истории команды встречались лишь дважды. Шахтер и Фейеноорд играли между собой в 2017 году в рамках Лиги чемпионов. На групповом этапе "горняки" дважды переиграли нидерландскую команду (3:1, 1:2).

На ISPORT можно узнать, кто играет в футбол сегодня и выбрать матч, который вам было бы интересно посмотреть.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер

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