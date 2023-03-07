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Шахтер - Фейеноорд: смотреть онлайн-трансляцию матча 09.03.2023 Лиги Европы

Команды встретятся в поединке Лиги Европы-2022/23. Cмотри видео онлайн трансляцию матча Шахтер - Фейеноорд на ISPORT.ua.
Сегодня, 11:25
Шахтер / ФК Шахтер Донецк
Шахтер / ФК Шахтер Донецк

В четверг, 9 марта, в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы состоится матч между донецким Шахтером и нидерландским Фейеноордом.

Команды проведут двухматчевое противостояние, по итогам которого определится участник 1/4 финала турнира. 

Матч состоится на стадионе Войска Польского (Польша). Стартовый свисток поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн трансляцию матча Шахтер - Фейеноорд

На ISPORT будет доступна бесплатная текстовая онлайн трансляция поединка. Трансляция матча Шахтер - Фейеноорд будет доступна в этой новости 9 марта и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 22:00 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

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Кроме того, в Украине матч 1/8 финала Лиги Европы между Шахтером и Фейеноордом покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 1". Он также доступен на платформе Volia TV.

Донецкий Шахтер оказался в Лиге Европы по итогам выступления в группе Лиги чемпионов. Коллектив Йовичевича занял третье место в группе с Реалом, Лейпцигом и Селтиком. Нидерландский клуб в группе Лиги Европы занял первое место, обойдя Штурм, Лацио и Мидтьюлланнд.

В рамках стыковых противостояний Шахтер по сумме двух встреч обыграл Ренн (3:3, 5:4 по пенальти), а Фейеноорд попал в 1/8 финала напрямую.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер

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