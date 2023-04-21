Тен Хаг отреагировал на вылет Манчестер Юнайтед из Лиги Европы

В рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы Манчестер Юнайтед на выезде проиграл Севильи (0:3) и вылетел с турнира по сумме двух встреч (2:5).

Наставник английской команды Эрик тен Хаг высказался о поражении. По словам специалиста, его игроки не смогли справиться с давлением.

"Мы должны действовать лучше, вот в чем требование. Нам не хватало собранности и спокойствия. Мы не справлялись с прессингом. Когда так случается, позади остается много пространства.

Мы проигрывали единоборства. У них было больше страсти, больше желания, больше готовности. Нам не убежать от этого. В воскресенье у нас будет еще один шанс, и мы должны сделать шаг вперед, показать больше характера.

Дело не в игроках, которых не было, дело в футболистах на поле. Они должны играть, я верю в них и доверяю им, но они должны показать это, а они были недостаточно хороши. Мы много раз показывали хороший футбол, но сегодня не были готовы к игре. На таком уровне, играя за Манчестер Юнайтед, ты должен быть готов к каждому матчу.

Это была прекрасная возможность выиграть что-то, а мы упустили ее. Должны винить только себя. Все прошло, мы не можем ничего изменить. С нетерпением ждем воскресенья, это следующая возможность", - приводит слова тренера BBC.

Отметим, на ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Севилья - Манчестер Юнайтед.