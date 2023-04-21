iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тен Хаг отреагировал на вылет Манчестер Юнайтед из Лиги Европы

Манчестерский клуб не сумел пройти в полуфинал, проиграв Севильи.
Сегодня, 07:21
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

В рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы Манчестер Юнайтед на выезде проиграл Севильи (0:3) и вылетел с турнира по сумме двух встреч (2:5).

Наставник английской команды Эрик тен Хаг высказался о поражении. По словам специалиста, его игроки не смогли справиться с давлением.

"Мы должны действовать лучше, вот в чем требование. Нам не хватало собранности и спокойствия. Мы не справлялись с прессингом. Когда так случается, позади остается много пространства.

Мы проигрывали единоборства. У них было больше страсти, больше желания, больше готовности. Нам не убежать от этого. В воскресенье у нас будет еще один шанс, и мы должны сделать шаг вперед, показать больше характера.

Дело не в игроках, которых не было, дело в футболистах на поле. Они должны играть, я верю в них и доверяю им, но они должны показать это, а они были недостаточно хороши. Мы много раз показывали хороший футбол, но сегодня не были готовы к игре. На таком уровне, играя за Манчестер Юнайтед, ты должен быть готов к каждому матчу.

Это была прекрасная возможность выиграть что-то, а мы упустили ее. Должны винить только себя. Все прошло, мы не можем ничего изменить. С нетерпением ждем воскресенья, это следующая возможность", - приводит слова тренера BBC.

Отметим, на ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Севилья - Манчестер Юнайтед.


Статьи по теме

УПЛ: Колос встретится с Зарей УПЛ: Колос встретится с Зарей
Защитник Бостона Брогдон - лучший "шестой" игрок НБА Защитник Бостона Брогдон - лучший "шестой" игрок НБА
Плей-офф НБА: сенсации и победы во вторых матчах первого раунда Плей-офф НБА: сенсации и победы во вторых матчах первого раунда
Гвоздик подтвердил имя соперника и дату следующего боя Гвоздик подтвердил имя соперника и дату следующего боя
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на несколько сотен мест, Цуренко опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Сэлби одолел Селта, Мерфи уступил Цзяхуэю
просмотров

Последние новости

Украина09:20
УПЛ: Колос встретится с Зарей
НБА09:16
Защитник Бостона Брогдон - лучший "шестой" игрок НБА
НБА09:05
Плей-офф НБА: сенсации и победы во вторых матчах первого раунда
Бокс08:59
Гвоздик подтвердил имя соперника и дату следующего боя
Европа08:46
Футбол сегодня: Арсенал сыграет с Саутгемптоном, Колос примет Зарю и матч ПСЖ в Лиге 1
Лига Европы08:35
"Вот почему у меня так много седых волос": Моуринью оценил выход Ромы в 1/2 финала Лиги Европы
НБА08:18
НБА. Плей-офф: Сакраменто Леня уступил Голден Стэйту, Финикс удержал победу над Клипперс
НХЛ07:59
Кубок Стэнли: Торонто разбил Тампа-Бэй, Нью-Джерси вновь проиграл Рейнджерс
Лига Европы07:39
Аллегри - о победе над Спортингом: Ювентус должен перезагрузиться
Лига Европы07:31
Рома - Фейеноорд 4:1 Видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK