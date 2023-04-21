Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 видео голов и лучших моментов матча 20.04.2023 Лиги Европы
В четверг, 20 апреля, в Андалусии состоялся матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором Севилья принимала в гостях Манчестер Юнайтед.
На старте поединка Эн Несири воспользовался "подарком" от Магуайра, сделав счет 1:0 в пользу хозяев поля. Сразу после перерыва Баде удвоил преимущество нервионцев, а под занавес матча все тот же Эн Несири оформил дубль.
Вашему вниманию видео всех голов матча Севилья - Манчестер Юнайтед в четвертьфинале Лиги Европы:
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Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 (по сумме двух матчей 5:2)
Голы: Эн Несири, 8, 81, Баде, 47.
Владение мячом: 41% - 59%
Удары: 19 - 15
Удары в створ: 6 - 3
Фолы: 16 - 12
Ожидаемые голы (xG): 2.16 - 1.01
Севилья: Буну - Навас, Баде, Маркао (Сусо, 29), Акунья (Теллес, 84) - Гудель, Фернандо, Окампос, Ракитич, Ламела (Хиль, 80) - Эн Несири.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака (Шоу, 46), Магуайр, Линделеф, Далот - Каземиро, Эриксен (Эланга, 86), Антони, Забитцер, Санчо (Рэшфорд, 46) - Марсьяль.
Предупреждения: Буну - Каземиро, Антони, Шоу.
Источник: MEGOGO