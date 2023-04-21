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Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 видео голов и лучших моментов матча 20.04.2023 Лиги Европы

Испанский коллектив по-прежнему остается криптонитом для "красных дьяволов".
Сегодня, 00:38
Севилья - Манчестер Юнайтед / Getty Images
Севилья - Манчестер Юнайтед / Getty Images

В четверг, 20 апреля, в Андалусии состоялся матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором Севилья принимала в гостях Манчестер Юнайтед.

На старте поединка Эн Несири воспользовался "подарком" от Магуайра, сделав счет 1:0 в пользу хозяев поля. Сразу после перерыва Баде удвоил преимущество нервионцев, а под занавес матча все тот же Эн Несири оформил дубль.

Вашему вниманию видео всех голов матча Севилья - Манчестер Юнайтед в четвертьфинале Лиги Европы:

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Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 (по сумме двух матчей 5:2)
Голы: Эн Несири, 8, 81, Баде, 47.

Владение мячом: 41% - 59%
Удары: 19 - 15
Удары в створ: 6 - 3
Фолы: 16 - 12
Ожидаемые голы (xG): 2.16 - 1.01

Севилья: Буну - Навас, Баде, Маркао (Сусо, 29), Акунья (Теллес, 84) - Гудель, Фернандо, Окампос, Ракитич, Ламела (Хиль, 80) - Эн Несири.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака (Шоу, 46), Магуайр, Линделеф, Далот - Каземиро, Эриксен (Эланга, 86), Антони, Забитцер, Санчо (Рэшфорд, 46) - Марсьяль.

Предупреждения:  Буну - Каземиро, Антони, Шоу.

ИсточникMEGOGO

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Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы

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