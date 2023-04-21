iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Спортинг - Ювентус 1:1: обзор матча и результат игры 20.04.2023

Туринцы идут дальше по сетке турнира.
Сегодня, 00:21
Спортинг - Ювентус / Getty Images
Спортинг - Ювентус / Getty Images

В четверг, 20 апреля, в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы Спортинг принимал Ювентус. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Первыми вышли вперед гости. Туринцы забили свой гол уже на девятой минуте встречи усилиями хавбека Адриена Рабьо.

Ответить на этот мяч хозяева смогли еще в первом тайме. Маркус Эдвардс реализовал 11-метровый, который возобновил паритет.

В оставшееся время матча у обеих сторон были моменты, однако Ювентус сохранил для себя нужный результат, пройдя по сумме двух встреч в полуфинал турнира.

Статистика матча Спортинг - Ювентус 1/4 финала Лиги Европы

Спортинг - Ювентус 1:1 (1:2 - общий)
Голы: Эдвардс, 20 пен - Рабьо, 9

Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 12 - 8
Удары в створ: 2 - 1
Фолы: 9 - 10
Ожидаемые голы (xG): 2.15 - 1.33

Спортинг: Адан, Эшгайю, Коатес, Инасиу (Матеус Рейс, 81), Диоманде, Нуну Сантуш (Артур, 87), Угарте, Педру Гонсалвеш, Морита, Эдвардс, Тринкау (Шермити, 81).

Ювентус: Шченсны, Данило, Бремер (Гатти, 73), Алекс Сандро, Рабьо, Локателли, Миретти (Погба, 72), Куадрадо, Ди Мария, Кьеза (Костич, 78), Влахович (Милик, 71).

Предупреждения: Угарте (24), Гатти (83), Погба (89), Эдвардс (90).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус спортинг

Статьи по теме

Спортинг - Ювентус 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы Спортинг - Ювентус 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Ювентусу временно вернули отобранные 15 очков Ювентусу временно вернули отобранные 15 очков
Бывший защитник Шахтера может продолжить карьеру в Ювентусе Бывший защитник Шахтера может продолжить карьеру в Ювентусе
Сассуоло добыл минимальную победу над Ювентусом Сассуоло добыл минимальную победу над Ювентусом
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на несколько сотен мест, Цуренко опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Сэлби одолел Селта, Мерфи уступил Цзяхуэю
просмотров

Последние новости

Лига Европы00:56
Спортинг - Ювентус 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Киберспорт00:55
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS:GO
Киберспорт00:53
IEM Rio 2023: NaVi встретятся с победителем пары Furia - Heroic
Лига Европы00:42
Рома в экстра-тайме уничтожила Фейеноорд, выйдя в полуфинал Лиги Европы
Лига конференций00:40
Лига конференций-2022/23: Вест Хэм разгромил Гент, Фиорентина уступила Леху, но прошла дальше
Лига Европы00:38
Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Лига Европы00:28
Севилья установила новый рекорд Лиги Европы по количеству выходов в полуфинал
Лига Европы00:21
Ничья со Спортингом принесла Ювентусу путевку в полуфинал Лиги Европы
Лига Европы00:13
Лига Европы-2022/23: Севилья прошла Манчестер Юнайтед, Спортинг не сумел обыграть Ювентус
Лига Европы00:04
Проклятие осталось в силе: Севилья разгромила Манчестер Юнайтед и прошла в полуфинал Лиги Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK