Спортинг - Ювентус 1:1: обзор матча и результат игры 20.04.2023

Туринцы идут дальше по сетке турнира.

В четверг, 20 апреля, в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы Спортинг принимал Ювентус. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Первыми вышли вперед гости. Туринцы забили свой гол уже на девятой минуте встречи усилиями хавбека Адриена Рабьо.

Ответить на этот мяч хозяева смогли еще в первом тайме. Маркус Эдвардс реализовал 11-метровый, который возобновил паритет.

В оставшееся время матча у обеих сторон были моменты, однако Ювентус сохранил для себя нужный результат, пройдя по сумме двух встреч в полуфинал турнира.

Статистика матча Спортинг - Ювентус 1/4 финала Лиги Европы

Спортинг - Ювентус 1:1 (1:2 - общий)

Голы: Эдвардс, 20 пен - Рабьо, 9

Владение мячом: 57% - 43%

Удары: 12 - 8

Удары в створ: 2 - 1

Фолы: 9 - 10

Ожидаемые голы (xG): 2.15 - 1.33

Спортинг: Адан, Эшгайю, Коатес, Инасиу (Матеус Рейс, 81), Диоманде, Нуну Сантуш (Артур, 87), Угарте, Педру Гонсалвеш, Морита, Эдвардс, Тринкау (Шермити, 81).

Ювентус: Шченсны, Данило, Бремер (Гатти, 73), Алекс Сандро, Рабьо, Локателли, Миретти (Погба, 72), Куадрадо, Ди Мария, Кьеза (Костич, 78), Влахович (Милик, 71).

Предупреждения: Угарте (24), Гатти (83), Погба (89), Эдвардс (90).