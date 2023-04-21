"Вот почему у меня так много седых волос": Моуринью оценил выход Ромы в 1/2 финала Лиги Европы

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью поделился мнением о выходе Ромы в полуфинал Лиги Европы. В 1/4 финала римская команда переиграла Фейеноорд, что позволило пробиться дальше по сумме двух встреч (4:2).

По словам португальского специалиста, он верил, что его команда сможет получить положительный результат.

"Команда сыграла очень хорошо в матче, в котором было трудно и играть, и руководить командой. Ребята хорошо провели игру против очень хорошей команды, мы играли лучше.

Вы также можете понять, почему у меня так много седых волос. Я провел 150 матчей в еврокубках, я видел все. Я сказал игрокам, что сегодня все будет не так, как против Зальцбурга или Буде-Глимта. Я сказал им, что счет 1:0 на 90-й минуте будет идеален. В целом, я действительно рад за парней", - приводит слова тренера Roma Press.

Отметим, на ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Рома - Фейеноорд.