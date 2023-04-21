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Рома - Фейеноорд 4:1 Видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы 20.04.2023

Римский клуб проделал огромную работы, чтобы оказаться в полуфинале турнира.
Сегодня, 07:31
Рома / Getty Images
Рома / Getty Images

В четверг, 20 апреля, в рамках ответной встречи 1/4 финала Лиги Европы Рома на своем поле принимала Фейеноорд. Первый поединок закончился минимальной победой нидерландской команды.

Вторая встреча началась довольно аккуратно, ведь римляне опасались допустить ошибку, которая приведет к вылету. С каждой минутой далее Рома все больше и больше раскрывалась и создавала, что принесло успех лишь во втором тайме.

На 60-й минуте Спинаццола отметился голом, но буквально через несколько минут Пайшао сравнял счет. Казалось, что у Ромы нет шансов отыграться, но Дибала забил на 90-й минуте и перевел игру в экстра-таймы.

В дополнительное время Рома не оставила шансов сопернику, забив дважды. Голами отличились Эль-Шаарави и Пеллегрени.

Видео голов и обзор матча Рома - Фейеноорд:

Рома - Фейеноорд 4:1 (4:2 - общий)
Голы: Спинаццола, 60, Дибала, 90, Эль-Шаарави, 101, Пеллегрини, 109 - Пайшао, 80

Рома: Руй Патрисиу, Смоллинг (Челик, 78), Льоренте (Рожер, 72), Манчини, Спинаццола, Залевски (Дибала, 73), Вейналдум (Эль-Шаарави, 21), Матич, Кристанте, Пеллегрини, Белотти (Абрахам, 72).

Фейеноорд: Бейло, Гертрюйда, Траунер, Ганцко, Хартман, Шиманьски, Кекчю, Виффер, Джаханбахш (Данило, 74), Идрисси (Игор Пайшао, 64), Хименес.

Предупреждения: Хартман (12), Виффер (18), Льоренте (34), Велленройтер (34), Хименес (39), Дибала (108).

Удаление: Хименес, 120+1


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