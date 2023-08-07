Лига Европы: результаты жеребьевки плей-офф раунда квалификации

В Швейцарии, в городе Ньон, традиционно состоялась жеребьевка плей-офф отборочного раунда Лиги Европы.

По итогам жеребьевки были определены пары команд, которые сыграют на пути к групповому этапу турнира.

Во время жеребьевки принимали участие украинские клубы Днепр-1 и Заря.

Итоги жеребьевки 3-го раунда отбора Лиги Европы:

Славия Прага (CZE)/ Днепр-1 (UKR) - Заря Луганск (UKR)

- Олимпиакос (GRE)/Генк (BEL) - Чукарички (SRB)

Юнион (BEL) - Лугано (SUI)

Астана (KAZ).Лудогорец (BUL) - Аякс (NED)

Жальгирис (LTU)/Хэкен (SWE) - Абердин (SCO)

ЛАСК (AUT) - Зриньски (BIH)/Брейдаблик (ISL)

Клаксвик (FRO)/Мольде (NOR) - Шериф (MDA)/БАТЭ (BLR)

Олимпия Любляна (SVN)/Галатасарай (TUR) - Карабах (AZE)/ХИК (FIN)

Слован Братислава (SVK)/Маккаби Хайфа (ISR) - Ракув (POL)/Арис Лимасол (CYP)

AEK (GRE)/Динамо Загреб (CRO) - Копенгаген (DEN)/Спарта Прага (CZE)

Отметим, первые поединки стадии пройдут 24 августа, тогда как ответные матчи состоятся 31 августа.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция жеребьевки Лиги конференций, которая начнется в 15:00 по Киеву.