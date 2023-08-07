iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лига Европы: результаты жеребьевки плей-офф раунда квалификации

Определены все пары следующей стадии еврокубкового турнира.
Сегодня, 14:21
Лига Европы / Getty Images
Лига Европы / Getty Images

В Швейцарии, в городе Ньон, традиционно состоялась жеребьевка плей-офф отборочного раунда Лиги Европы.

По итогам жеребьевки были определены пары команд, которые сыграют на пути к групповому этапу турнира.

Во время жеребьевки принимали участие украинские клубы Днепр-1 и Заря.

Итоги жеребьевки 3-го раунда отбора Лиги Европы:

  • Славия Прага (CZE)/Днепр-1 (UKR)Заря Луганск (UKR)
  • Олимпиакос (GRE)/Генк (BEL) - Чукарички (SRB)
  • Юнион (BEL) - Лугано (SUI)
  • Астана (KAZ).Лудогорец (BUL) - Аякс (NED)
  • Жальгирис (LTU)/Хэкен (SWE) - Абердин (SCO)
  • ЛАСК (AUT) - Зриньски (BIH)/Брейдаблик (ISL)
  • Клаксвик (FRO)/Мольде (NOR) - Шериф (MDA)/БАТЭ (BLR)
  • Олимпия Любляна (SVN)/Галатасарай (TUR) - Карабах (AZE)/ХИК (FIN)
  • Слован Братислава (SVK)/Маккаби Хайфа (ISR) - Ракув (POL)/Арис Лимасол (CYP)
  • AEK (GRE)/Динамо Загреб (CRO) - Копенгаген (DEN)/Спарта Прага (CZE)

Отметим, первые поединки стадии пройдут 24 августа, тогда как ответные матчи состоятся 31 августа. 

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция жеребьевки Лиги конференций, которая начнется в 15:00 по Киеву.


Статьи по теме

Лига конференций: результаты жеребьевки плей-офф квалификации Лига конференций: результаты жеребьевки плей-офф квалификации
Карри рассказал, какое решение баскетболиста он считает "самым слабым" Карри рассказал, какое решение баскетболиста он считает "самым слабым"
Стало известно, с кем потенциально сыграет Динамо в плей-офф отбора Лиги конференций Стало известно, с кем потенциально сыграет Динамо в плей-офф отбора Лиги конференций
Стал известен потенциальный соперник Днепр-1 в Лиге конференций Стал известен потенциальный соперник Днепр-1 в Лиге конференций
Помочь журналистам

Видео

Арсенал - Манчестер Сити 1:1 (4:1 пен.) Видео голов и лучших моментов Суперкубка Англии
Арсенал - Манчестер Сити 1:1 (4:1 пен.) Видео голов и лучших моментов Суперкубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина заработала 0,1 балла
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Лига конференций15:50
Лига конференций: результаты жеребьевки плей-офф квалификации
НБА15:46
Карри рассказал, какое решение баскетболиста он считает "самым слабым"
Лига конференций15:21
Стало известно, с кем потенциально сыграет Динамо в плей-офф отбора Лиги конференций
Лига конференций15:19
Стал известен потенциальный соперник Днепр-1 в Лиге конференций
Лига конференций14:58
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги конференций: онлайн-трансляция
Украина14:57
Шахтер и Бенфика пришли к согласию по трансферу Трубина
НБА14:36
Игрок НБА и MVP чемпионата мира-2019 приостановил карьеру ради фокуса на психическом здоровье
Лига Европы14:21
Лига Европы: результаты жеребьевки плей-офф раунда квалификации
Лига Европы14:15
Определился потенциальный соперник Днепра-1 в плей-офф отбора Лиги Европы
Лига конференций14:14
Определился соперник Зари в отборе Лиги Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK