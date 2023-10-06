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Ливерпуль - Юнион 2:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы 05.10.2023

Английский гранд идет в группе без потерь.
Сегодня, 08:01
Ливерпуль - Юнион / Getty Images
Ливерпуль - Юнион / Getty Images

Ливерпуль на своем поле переиграл Юнион в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы.

В концовке первого тайма подопечные Юргена Клоппа открыли счет - Гравенберх реализовал свой момент.

Во втором тайме гости пытались отыграться, но изменить счет на табло не сумели.

Финальную точку в матче поставил Жота, забив в компенсированное время.

Вашему вниманию видео голов и лучших моментов матча Ливерпуль - Юнион:

Ливерпуль - Юнион 2:0
Голы: Гравенберх, 44, Жота, 90+2

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