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"Мы всегда все разрушаем": лидер Марселя оценил ничью с Шахтером

Харит раскритиковал игру своей команды.
Сегодня, 11:30
Амин Харит / Getty Images
Амин Харит / Getty Images

Полузащитник Марселя Амин Харит поделился впечатлениями от первого матча с Шахтером (2:2) в 1/8 финала Лиги Европы.

По словам футболиста, команда должна победить, но ошибка в обороне стоило позитивного результата.

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"У меня нет слов, это трудно объяснить. Мы очень расстроены. Нам удалось дважды повести в счете, но мы сразу пропускали в ответ. Мы не учимся на своих ошибках.

Я не знаю, что сказать. Это какая-то глобальная проблема с уверенностью, мышлением, концентрацией – смесью всего этого.

У нас были хорошие отрезки, мы забили два хороших мяча команде, которая хорошо выступала в Лиге чемпионов. Но мы всегда все разрушаем из-за ошибок и неосторожных действий в ключевых моментах игры.

Ничья в первом матче – это обычно положительный результат, но учитывая то, как складывались события на поле, это разочаровывает. У нас сейчас темная полоса, нам придется сделать все возможное, чтобы выбраться из нее. На следующей неделе нас ждет важный матч", – приводит слова игрока La Provence.

Ответный матч команд состоится в четверг, 22 февраля, на Велодроме. Начало встречи в 22:00.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Шахтер - Марсель.

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Шахтер - Марсель 2:2: видео голов и обзор матча Лиги Европы
Шахтер - Марсель 2:2: видео голов и обзор матча Лиги Европы

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