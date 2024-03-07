Бенфика - Рейнджерс 2:2 обзор и результат матча Лиги Европы

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы Бенфика на своем поле принимала Рейнджерс.

На первых минутах встречи гости открыли счет после точного уадара Лоренса, который воспользовался пасом от Диоманде.

"Орлы" долгое время не могли сравнять счет пока не был заработанный пенальти. Ди Мария уверенно реализовал стандартное положение.

Читай также: Рома уничтожила Брайтон Де Дзерби в 1/8 финала Лиги Европы

Казалось, что первый тайм завершится вничью, но Стерлинг сказал свое слово, забив в раздевалку.

Во втором тайме забил игрок Рейнджерс Голдсон, однако он переправил мяч в свои ворота.

До конца встречи команды создали несколько моментов, но счет больше не изменился. Анатолий Трубин провел весь поединок на поле.

Второй матч команд пройдет в четверг, 14 марта.

Статистика первого матча Бенфика - Рейнджерс 1/8 финала Лиги Европы

Бенфика - Рейнджерс 2:2

Голы: Ди Мария, 45+2 (пен.), Голдсон, 67 (аг) - Лоренс, 7, Стерлинг 45+5

Ожидаемые голы (xG): 2.47-1.12

Владение мячом: 60%-40%

Удары: 24-9

Удары в створ: 5-5

Фолы: 9-11

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!