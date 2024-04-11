Ливерпуль – Аталанта: онлайн-трансляция матча Лиги Европы 11.04.2024
В четверг, 11 апреля, пройдет первый поединок противостояния 1/4 финала Лиги Европы между Ливерпулем (Англия) и Аталантой (Италия).
Команды не имеют большой истории противостояния, ведь встречались всего дважды – в Лиге чемпионов-2020/21. Тогда они обменялись выездными победами (Аталанта выиграла со счетом 2:0, а Ливерпуль отомстил 5:0)
Матч пройдет на легендарном Энфилде. Стартовый свисток поединка прозвучит в 22.00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Ливерпуль - Аталанта
В Украине первый матч 1/4 финала Лиги Европы между Ливерпулем и Аталантой покажет видеосервис MEGOGO.
В рамках 1/8 финала турнира Ливерпуль не имел никаких проблем с пражской Спартой (5:1 и 6:1), а вот Аталанта провела очень интересную дуэль со Спортингом (1:1, 2:1).
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей Лиги Европы сезона-2023/24.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!