Байер - Вест Хэм: результат матча
В четверг, 11 апреля, Байер принимал дома Вест Хэм в рамках четвертьфинала Лиги Европы.
В первые 20 минут хозяева осадили штрафную соперника, но Фабиански действовал уверенно, а "молотобойцам" даже удавалось изредка огрызаться. Однако обилие моментов так и не привело к голу в первом тайме.
Первая половина второго тайм прошла по тому же сценарию, разве что гости более успешно стали сдерживать соперника. Однако команда Алонсо привыкла вырывать победы на последних минутах, и матч с Вест Хэмом не стал исключением.
На 83-й минуте Байер получил право на угловой, защитники заблокировали удар Бонифасе, а вот справится с ударом в касание Хофманна никто не смог. А уже в компенсированное время Бонифасе закрепил успех Байера.
2:0, а если бы не Фабиански, "фармацевты" могли бы рассчитывать на разгром.
Статистика матча Байер - Вест Хэм 1/4 финала Лиги Европы
Байер - Вест Хэм 2:0
Голы: Хофманн, 83, Бонифасе, 90+1
Ожидаемые голы (xG): 2.34 - 0.21
Владение мячом: 65% - 35%
Удары: 32 - 1
Удары в створ: 11 - 1
Угловые: 10 - 1
Фолы: 10 - 11
Атаки: 149 - 57
Байер: Коварж -Та, Тапсоба, Станишич (Инкапье, 67), Гримальдо - Фримпонг (Телла, 67), Джака, Паласиос, Виртц, Адли (Хофманн, 76) - Шик (Бонифасе, 76).
Вест Хэм: Фабиански - Цоуфал, Крессуэлл, Зума, Мавропанос (Агерд, 86) - Эмерсон, Уорд-Проуз, Соучек - Лукас Пакета, Кудус (Джонсон, 87), Антонио.
Предупреждения: Пакета, 21, Эмерсон, 57
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