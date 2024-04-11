Байер - Вест Хэм: результат матча

Если бы не Фабиански, быть разгрому.

В четверг, 11 апреля, Байер принимал дома Вест Хэм в рамках четвертьфинала Лиги Европы.

В первые 20 минут хозяева осадили штрафную соперника, но Фабиански действовал уверенно, а "молотобойцам" даже удавалось изредка огрызаться. Однако обилие моментов так и не привело к голу в первом тайме.

Первая половина второго тайм прошла по тому же сценарию, разве что гости более успешно стали сдерживать соперника. Однако команда Алонсо привыкла вырывать победы на последних минутах, и матч с Вест Хэмом не стал исключением.

На 83-й минуте Байер получил право на угловой, защитники заблокировали удар Бонифасе, а вот справится с ударом в касание Хофманна никто не смог. А уже в компенсированное время Бонифасе закрепил успех Байера.

2:0, а если бы не Фабиански, "фармацевты" могли бы рассчитывать на разгром.

Статистика матча Байер - Вест Хэм 1/4 финала Лиги Европы

Байер - Вест Хэм 2:0

Голы: Хофманн, 83, Бонифасе, 90+1

Ожидаемые голы (xG): 2.34 - 0.21

Владение мячом: 65% - 35%

Удары: 32 - 1

Удары в створ: 11 - 1

Угловые: 10 - 1

Фолы: 10 - 11

Атаки: 149 - 57

Байер: Коварж -Та, Тапсоба, Станишич (Инкапье, 67), Гримальдо - Фримпонг (Телла, 67), Джака, Паласиос, Виртц, Адли (Хофманн, 76) - Шик (Бонифасе, 76).

Вест Хэм: Фабиански - Цоуфал, Крессуэлл, Зума, Мавропанос (Агерд, 86) - Эмерсон, Уорд-Проуз, Соучек - Лукас Пакета, Кудус (Джонсон, 87), Антонио.

Предупреждения: Пакета, 21, Эмерсон, 57

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