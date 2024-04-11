iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Байер - Вест Хэм: результат матча

Если бы не Фабиански, быть разгрому.
Вчера, 23:54
Байер - Вест Хэм / Getty Images
Байер - Вест Хэм / Getty Images

В четверг, 11 апреля, Байер принимал дома Вест Хэм в рамках четвертьфинала Лиги Европы.

В первые 20 минут хозяева осадили штрафную соперника, но Фабиански действовал уверенно, а "молотобойцам" даже удавалось изредка огрызаться. Однако обилие моментов так и не привело к голу в первом тайме.

Первая половина второго тайм прошла по тому же сценарию, разве что гости более успешно стали сдерживать соперника. Однако команда Алонсо привыкла вырывать победы на последних минутах, и матч с Вест Хэмом не стал исключением.

На 83-й минуте Байер получил право на угловой, защитники заблокировали удар Бонифасе, а вот справится с ударом в касание Хофманна никто не смог. А уже в компенсированное время Бонифасе закрепил успех Байера.

2:0, а если бы не Фабиански, "фармацевты" могли бы рассчитывать на разгром.

Статистика матча Байер - Вест Хэм 1/4 финала Лиги Европы

Байер - Вест Хэм 2:0
Голы: Хофманн, 83, Бонифасе, 90+1

Ожидаемые голы (xG): 2.34 - 0.21
Владение мячом: 65% - 35%
Удары: 32 - 1
Удары в створ: 11 - 1
Угловые: 10 - 1
Фолы: 10 - 11
Атаки: 149 - 57

Байер: Коварж -Та, Тапсоба, Станишич (Инкапье, 67), Гримальдо - Фримпонг (Телла, 67), Джака, Паласиос, Виртц, Адли (Хофманн, 76) - Шик (Бонифасе, 76).

Вест Хэм: Фабиански - Цоуфал, Крессуэлл, Зума, Мавропанос (Агерд, 86) - Эмерсон, Уорд-Проуз, Соучек - Лукас Пакета, Кудус (Джонсон, 87), Антонио.

Предупреждения: Пакета, 21, Эмерсон, 57

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вест Хэм Байер Леверкузен

Статьи по теме

Байер легко обыграл Унион и установил новый клубный рекорд Байер легко обыграл Унион и установил новый клубный рекорд
Кто выиграет немецкую Бундеслигу сезона-2023/24: У Баварии только теоретические шансы догнать Байер Кто выиграет немецкую Бундеслигу сезона-2023/24: У Баварии только теоретические шансы догнать Байер
Байер рассматривает подписание Байера Байер рассматривает подписание Байера
Ман Юнайтед хочет перехватить трансферную цель Ман Сити Ман Юнайтед хочет перехватить трансферную цель Ман Сити
Помочь журналистам

Видео

Два в ворота Лунина и комбинация Барсы: претенденты на звание Голы недели в Лиге чемпионов
Два в ворота Лунина и комбинация Барсы: претенденты на звание Голы недели в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Завацкая солидно поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа00:58
Дети Кейна попали в ДТП, пока их отец отправился на матч с Арсеналом
Европа00:38
Трубин - худший игрок Бенфики в игре против Марселя по версии SofaScore
Лига Европы00:35
Ван Дейк: Если не верить в камбэк, то нет смысла ехать в Италию
Лига Европы00:30
Лига Европы-2023/24: Бенфика справилась с Марселем, Ливерпуль сенсационно уступил Аталанте
Лига конференций00:27
Лига конференций-2023/24: Олимпиакос, Астон Вилла и Брюгге выиграли в своих матчах
Лига Европы00:03
Рома создала основу для прохода в полуфинал перед ответным матчем с Миланом, победив в первой игре
Вчера, 23:58
Лига Европы23:58
Бенфика с Трубиным обыграла дома Марсель, оформив комфортное преимушество перед ответным матчем
Лига Европы23:54
Байер уверенно разнес Вест Хэм в первом матче четвертьфинала ЛЕ
Лига Европы23:50
Аталанта неожиданно разгромила Ливерпуль на выезде в первом матче четвертьфинала Лиги Европы
Формула 123:15
Алонсо: Для меня Астон Мартин - это проект жизни в каком-то смысле
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK