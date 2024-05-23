Хаби Алонсо назвал причину поражения Байера от Аталанты в финале Лиги Европы

Главный тренер леверкузенского Байер Хаби Алонсо прокомментировал поражение от Аталанты в финале Лиги Европы.

По словам специалиста, итальянский коллектив проделал огромную работу, которая позволила им победить.

"Мы должны признать, что Аталанта сегодня была лучше и заслуживала трофей. У нас были проблемы после первого гола Аталанты, и мы не нашли решения. Нам было очень сложно создавать хорошие моменты. Это был не наш день.

Когда у нас было небольшое преимущество, Аталанта очень быстро возвращалась на позиции. Это футбол. Мы должны оценить то, что произошло, потому что в субботу нас ждет еще одно важное событие (финал Кубка Германии против Кайзерслаутерна - прим.)".

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"Это больно, но нам нужно использовать эту боль в позитивном ключе. То, чего мы достигли, является исключительным, и нам есть чем гордиться. У нас был большой шанс, и мы приложили все усилия к сегодняшнему дню, но все пошло не так, как планировалось. Мы были не на лучшем уровне: все, включая меня. Это будет вызов: как мы отреагируем на поражение и справимся с болью.

Аталанта очень храбрая команда. Они не против оказаться один на один. Когда у нас был небольшой шанс отыграться, они очень хорошо защищались, поэтому мы не смогли создать моменты. Они сделали это не только в этом году, они делают это уже много лет. Обычно мы занимаем лучшие позиции в нашей игре, но сегодня нам это не удалось".

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча финала Лиги Европы.

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