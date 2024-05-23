Аталанта - Байер 3:0 видео голов и обзор финала Лиги Европы 22.05.2024
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В среду, 22 мая, в рамках финала Лиги Европы встречались Аталанта и Байер.
В первом тайме итальянский коллектив дважды поразил ворота гостей - дублем отметился Лукман.
Сначала нигериец замкнул прострел, а затем забил с дальней дистанции.
Уже под конец игры все тот же футболист вколотил со всех сил мяч в дальний угол, на чем установил финальный результат.
Вашему вниманию видеообзор матча:
Статистика матча финала Лиги Европы Аталанта - Байер
Аталанта - Байер 3:0
Голы: Лукман, 12, 26, 75
xG: 0.77 - 0.65
Удары: 9 - 9
Удары в створ ворот: 7 - 3
Владение мячом: 43% - 57%
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