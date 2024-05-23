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Аталанта - Байер 3:0 видео голов и обзор финала Лиги Европы 22.05.2024

Смотрите на ISPORT лучшие моменты решающей игры в еврокубковом турнире.
Сегодня, 00:51
Аталанта - Байер / Getty Images
Аталанта - Байер / Getty Images

В среду, 22 мая, в рамках финала Лиги Европы встречались Аталанта и Байер.

В первом тайме итальянский коллектив дважды поразил ворота гостей - дублем отметился Лукман.

Сначала нигериец замкнул прострел, а затем забил с дальней дистанции.

Уже под конец игры все тот же футболист вколотил со всех сил мяч в дальний угол, на чем установил финальный результат.

Вашему вниманию видеообзор матча:

Статистика матча финала Лиги Европы Аталанта - Байер

Аталанта - Байер 3:0

Голы: Лукман, 12, 26, 75

xG: 0.77 - 0.65
Удары: 9 - 9
Удары в створ ворот: 7 - 3
Владение мячом: 43% - 57%

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Аталанта - Байер 3:0 видео голов и видеобзор финала Лиги Европы
Аталанта - Байер 3:0 видео голов и видеобзор финала Лиги Европы

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