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Аталанта прервала рекордную беспроигрышную серию Байера

Бергамаски нанесли первое поражение в сезоне коллективу Хаби Алонсо.
Сегодня, 00:17
Байер Леверкузен / Getty Images
Байер Леверкузен / Getty Images

В рамках финала Лиги Европы Аталанта встретилась с Байером и победила 3:0.

Бергамаски нанесли своему сопернику во всех смыслах сокрушительное поражение, ведь леверкузенцы проиграли впервые в этом сезоне, закончив свою рекордную серию без поражений.

Леверкузенцы не проигрывали на протяжении 51 матча подряд, что позволило им взять Бундеслигу без поражений, дойти до финала Лиги Европы и финала Кубка Германии.

Оформить домашний дубль коллектив Хаби Алонсо все еще может, поскольку, финал Кубка Германии будет сыгран в субботу, 25 мая.

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Аталанта - Байер 3:0 видео голов и видеобзор финала Лиги Европы
Аталанта - Байер 3:0 видео голов и видеобзор финала Лиги Европы

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