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Аталанта - Байер: Обзор и результат матча финала Лиги Европы 22.05.2024

Адемола Лукман устроил театр одного актера, оформив хет-трик.
Вчера, 23:56
Аталанта / Getty Images
Аталанта / Getty Images

В рамках финала Лиги Европы Аталанта встречается с Байером.

Леверкузенцы плохо начали встречу, допуская много ошибок и брака в передачах, а бергамаски наоборот показали свою большую мотивацию победить в этом матче и нанести Байеру первое поражение в сезоне и несмотря на не супер высокий уровень игры воспользовались всеми своими шансами.

Уже на 12-ой минуте Адемола Лукман неожиданно открыл счет после неудачной игры коллектива Хаби Алонсо в обороне. Не прошло и 15 минут, как нигериец оформил дубль ударом с дальней дистанции.

"Фармацевты" в первом тайме так и не смогли оправиться, хотя у Алекса Гримальдо был неплохой шанс отквитать хотя бы один гол, но он им не воспользовался.

Во втором тайме ситуация немного изменилась. Байер действовал уверенее, но не хватало последнего паса, последнего удара, который смог бы перевернуть ситуацию на поле полностью.

Аталанта большую часть второго тайма тянула время, действовала на контратаках, но довела счет до разгромного.  Случилось это как раз в одной из контратак. Адемола Лукман забил и в третий раз, оформив хет-трик.

Таким образом, "богине" удалось то, что казалось невозможным, а именно победить Байер в этом сезоне и прервать его 50-матчевую беспроигрышную серию.

Статистика матча финала Лиги Европы Аталанта - Байер

Аталанта - Байер 3:0

Голы: Лукман, 12, 26, 75

xG: 0.77 - 0.65
Удары: 9 - 9
Удары в створ ворот: 7 - 3
Владение мячом: 43% - 57%

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