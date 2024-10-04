Игрок Гоффенхайма – о победе над Динамо: Лига Европы совсем не похожа на Бундеслигу

Немецкий Гоффенхайм убедительно победил киевское Динамо (2:0) во втором туре основного этапа Лиги Европы. Дублем в ворота киевлян отличился Адам Гложек.

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Дебютировавший в еврокубках полузащитник немецкого клуба Антон Штах подвел итоги матча против киевлян:

"Лига Европы нам очень подходит. Она совсем не похожа на Бундеслигу. Мы упорно работали ради нее в прошлом году, и я думаю, что все очень рады играть в этом соревновании".

Это большая мечта, ставшая реальностью. Это был мой европейский дебют. Просто невероятно играть в Европе. Сегодня вечером было видно, как всем это понравилось, как все выложились по полной", - цитирует Штаха УЕФА.

Напомним, Гоффенхайм в следующем туре сыграет против Порта, а Динамо встретится с римской Ромой, в составе которой выступает Артем Довбик.

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