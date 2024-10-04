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Тренер Гоффенхайма озвучил рецепт успеха в матче с Динамо в Лиге Европы

Пеллегрино Матараццо считает, что его команде удалось победить благодаря хорошему прессингу.
Сегодня, 07:30
Пеллегрино Матараццо / Getty Images
Пеллегрино Матараццо / Getty Images

Немецкий Гоффенхайм убедительно победил киевское Динамо (2:0) во втором туре основного этапа Лиги Европы. Дублем в ворота киевлян отличился Адам Гложек.

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Главный тренер немцев Пеллегрино Матараццо подвел итоги победной игры, назвав главную проблему киевлян:

"Мы хотели прессинговать сильнее, потому что знали, что Динамо доминирует в своей лиге, много владеет мячом и не чувствует большого прессинга. Поэтому мы хотели поймать соперников на ошибках или заставить их оказаться в ситуациях, к которым они не привыкли. План заключался в поэтому, чтобы доминировать с владением мячом и голевыми моментами, и это сработало, особенно в первом тайме.

Я увидел команду, которая действовала как единое целое, привносила энергию на поле и играла в хороший футбол. Это наполняет меня гордостью.

Четыре очка после двух игр в Лиге Европы – это хороший старт, что, безусловно, является положительным моментом. Мы набираемся уверенности и энергии. Это подтверждает наш путь и проделанную нами работу. Сохранение ворот сухими чувствуется очень хорошо", - цитирует Матараццо УЕФА.

Напомним, Гоффенхайм в следующем туре сыграет против Порта, а Динамо встретится с римской Ромой, в составе которой выступает Артем Довбик.

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