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Хоффенхайм - Динамо: Видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы 03.10.2024

Вашему вниманию видеообзор поединка с участием украинского гранда.
Сегодня, 21:34

В рамках второго тура обновленного формата Лиги Европы Хоффенхайм на своем поле принимает Динамо Киев.

Киевляне первыми пропустили в этом матче. Автором гола в ворота украинского клуба стал Адам Гложек.

Чех в одно касание переправил мяч в сетку ворот Георгия Бущана после прострела из пределов штрафной площади от Валентина Жандре.

Видео гола Гложека:

Второй гол Хоффенхайма также на свой счет записал чешский нападающий. Адам протянул мяч на дриблинге, обогрался в "стеночку" с партнером и отправил "круглого" в нижний угол ворот Бущана.

Видео дубля Гложека

На нашем сайте доступна онлайн-трансляция матча Хоффенхайм - Динамо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы динамо хоффенхайм

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