Хоффенхайм - Динамо: Видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы 03.10.2024
Вашему вниманию видеообзор поединка с участием украинского гранда.
В рамках второго тура обновленного формата Лиги Европы Хоффенхайм на своем поле принимает Динамо Киев.
Киевляне первыми пропустили в этом матче. Автором гола в ворота украинского клуба стал Адам Гложек.
Чех в одно касание переправил мяч в сетку ворот Георгия Бущана после прострела из пределов штрафной площади от Валентина Жандре.
Видео гола Гложека:
Второй гол Хоффенхайма также на свой счет записал чешский нападающий. Адам протянул мяч на дриблинге, обогрался в "стеночку" с партнером и отправил "круглого" в нижний угол ворот Бущана.
Видео дубля Гложека
На нашем сайте доступна онлайн-трансляция матча Хоффенхайм - Динамо.
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