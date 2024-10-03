Хоффенхайм - Динамо: Видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы 03.10.2024

В рамках второго тура обновленного формата Лиги Европы Хоффенхайм на своем поле принимает Динамо Киев.

Киевляне первыми пропустили в этом матче. Автором гола в ворота украинского клуба стал Адам Гложек.

Чех в одно касание переправил мяч в сетку ворот Георгия Бущана после прострела из пределов штрафной площади от Валентина Жандре.

Видео гола Гложека:

Второй гол Хоффенхайма также на свой счет записал чешский нападающий. Адам протянул мяч на дриблинге, обогрался в "стеночку" с партнером и отправил "круглого" в нижний угол ворот Бущана.

Видео дубля Гложека

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