Динамо осталось в меньшинстве на старте матча с Ференцварошем

В четверг, 7 ноября, киевское Динамо в условно домашнем матче играет против Ференцвароша в Лиге Европы.

Уже на 17-й минуте киевляне остались в меньшинстве. Владислав Дубинчак довольно грубо снес соперника.

скріншот трансляції MEGOGO

Главному арбитру матча понадобился просмотр ВАР, чтобы вынести вердикт - прямая красная карточка.

А на нашем сайте доступна онлайн трансляция поединка Динамо - Ференцварош.

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