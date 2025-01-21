Роман Саленко и Пономаренко дебютировали за Динамо в еврокубках

В рамках седьмого тура Лиги Европы Динамо на выезде сыграло с Галатасараем.

Турецкий коллектив доминировал по ходу встречи, выигрывал, однако киевляне сумели сыграть вничью - 3:3.

Во время поединка Лиги Европы на поле появились центральный полузащитник Динамо Роман Саленко и нападающий команды Матвей Пономаренко. Они дебютировали за команду в еврокубках.

Саленко на 87-й минуте заменил Виталия Буяльского, а Пономаренко вышел на поле вместо Владислава Ваната в компенсированное время.

Смотрите на ISPORT видео голов и обзор матча Галатасарай - Динамо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!