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Роман Саленко и Пономаренко дебютировали за Динамо в еврокубках

Украинцы получил шанс сыграть в Лиге Европы.
Сегодня, 19:50
Роман Саленко / Getty Images
Роман Саленко / Getty Images

В рамках седьмого тура Лиги Европы Динамо на выезде сыграло с Галатасараем.

Турецкий коллектив доминировал по ходу встречи, выигрывал, однако киевляне сумели сыграть вничью - 3:3.

Во время поединка Лиги Европы на поле появились центральный полузащитник Динамо Роман Саленко и нападающий команды Матвей Пономаренко. Они дебютировали за команду в еврокубках.

Саленко на 87-й минуте заменил Виталия Буяльского, а Пономаренко вышел на поле вместо Владислава Ваната в компенсированное время.

Смотрите на ISPORT видео голов и обзор матча Галатасарай - Динамо.

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Галатасарай - Динамо 3:3 видео голов и обзор матча Лиги Европы

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