Роман Саленко и Пономаренко дебютировали за Динамо в еврокубках
Украинцы получил шанс сыграть в Лиге Европы.
В рамках седьмого тура Лиги Европы Динамо на выезде сыграло с Галатасараем.
Турецкий коллектив доминировал по ходу встречи, выигрывал, однако киевляне сумели сыграть вничью - 3:3.
Во время поединка Лиги Европы на поле появились центральный полузащитник Динамо Роман Саленко и нападающий команды Матвей Пономаренко. Они дебютировали за команду в еврокубках.
Саленко на 87-й минуте заменил Виталия Буяльского, а Пономаренко вышел на поле вместо Владислава Ваната в компенсированное время.
Смотрите на ISPORT видео голов и обзор матча Галатасарай - Динамо.
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