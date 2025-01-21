"Мы дали хороший бой": Шовковский оценил ничью Динамо с Галатасараем

Главный тренер Динамо Александр Шовковский подвел итоги ничьи с Галатасараем (3:3) в Лиге Европы.

Специалист признал, что старт матча команда провалила, однако затем сумела вернуться в игру и проявить характер.

"Хотел бы еще раз поблагодарить Турцию и Галатасарай за их гостеприимство. Мы знали, насколько это сильная команда и упорно трудились над тем, как они играют.

Мы пропустили 2 гола в начале, и нам не хватало мастерства в завершении. Нам не хватало матчей в таких местах как это. Болельщики были невероятными. Они известны по всему миру.

Мы немного волновались по этому поводу на поле, но оставались хладнокровными после двух ранних ошибок и в итоге дали хороший бой. Замены также оказали серьезное влияние".

Отметим, что Динамо набрало первое очко в текущем розыгрыше Лиги Европы.

Смотрите на ISPORT видео голов и обзор матча Галатасарай - Динамо.

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