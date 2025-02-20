В Норвегии состоялся самый безумный матч сезона в Лиге Европы

Нидерландский Твенте прилетел в Норвегию на ответный матч против Буде/Глимт после того, как победили в первой встрече со счетом 2:1.

Второй поединок начался для гостей отлично, в середине первого тайма игрок норвежцев срезал мяч в свои ворота. На старте второй половины Буде/Глимта все же смогли сравнять счет в матче, но не по сумме двух встреч.

А уже в дополнительное арбитром время произошло настоящее безумие:

90+2 минута – защитник Твенте срезал мяч в собственные ворота и сравнял счет по сумме матчей;

90+4 минута - Буде/Глимт забивает ударом из-за пределов штрафной после ошибки голкипера и выходит вперед в противостоянии;

90+6 минута – Твенте забивает, при чем мяч лишь минимально пересек линию ворот и не сразу стало ясно, что он ее пересек, игра перешла в овертаймы.

В экстра-таймах команды уже были сдержаннее, но все же во второй дополнительной 15-минутке хозяева забили снова и вышли вперед, а через несколько минут случился уже третий автогол в матче, который установил счет 5:2 в пользу Буде/Глимт. Победа норвежцев, прошедших в следующий раунд.

Буде/Глимт - Твенте 5:2 (первый матч 1:2)

Голы: Гег, 56, Гильгерс, 90+2 (автогол), Уэмбангомо, 90+4, Фет, 111, Ферсхуэрен, 114 (автогол) – Шеволд, 26 (автогол), Стейн, 90+6

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