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Футбол

Ярмоленко высказался о допинге Мудрика

Капитан сборной Украины поддержал соотечественника.
Сегодня, 12:53
Андрей Ярмоленко / Getty Images
Андрей Ярмоленко / Getty Images

Футболист Динамо Андрей Ярмоленко высказался о положительном допинг-тесте игрока Челси и сборной Украины Михаила Мудрика.

По словам украинца, он уверен, что Михаил ничего не употреблял.

"Я даже не знаю, что здесь посоветовать. Я уверен, что он не употреблял допинга. Я не знаю, как это произошло…

Надеюсь, что его оправдают, и он продолжит играть в футбол и получать удовольствие. Потому что я знаю, насколько он любит эту игру", - сказал Ярмоленко для GG.Спорт.

Ранее сообщалось, что воспитанник Динамо подписал контракт с итальянским клубом.

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