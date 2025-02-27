Ярмоленко высказался о допинге Мудрика

Футболист Динамо Андрей Ярмоленко высказался о положительном допинг-тесте игрока Челси и сборной Украины Михаила Мудрика.

По словам украинца, он уверен, что Михаил ничего не употреблял.

"Я даже не знаю, что здесь посоветовать. Я уверен, что он не употреблял допинга. Я не знаю, как это произошло…

Надеюсь, что его оправдают, и он продолжит играть в футбол и получать удовольствие. Потому что я знаю, насколько он любит эту игру", - сказал Ярмоленко для GG.Спорт.

Ранее сообщалось, что воспитанник Динамо подписал контракт с итальянским клубом.

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