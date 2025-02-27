Ярмоленко назвал причину, почему он вернулся в Динамо

Полузащитник Андрей Ярмоленко высказался о своем возвращении в Динамо.

Украинец рассказал, что все его ожидания оправдались, ведь играет в родном клубе.

"Ожидания оправдались, потому что я ждал этого. Ждал, когда я вернусь домой в принципе, все ожидания оправдали. Конечно, там можно говорить о результате, можно говорить о травмах, но я вернулся домой, я вижу знакомые лица, можно сказать, родные мне люди, поэтому я знал, куда я иду", – сказал Ярмоленко для GG.Спорт.

Ярмоленко покинул Динамо летом 2017 года, перейдя в Боруссию Дортмунд. Дальше он играл за Вест Хэм из Англии и имел опыт игры в Аль-Айне.

Ранее Ярмоленко высказался о допинге Мудрика.

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