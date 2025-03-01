Футболисты Черноморца приняли участие в ликвидации последствий российского обстрела
Одесский коллектив вместе навел порядок на базе.
В ночь на 1 марта российская федерация совершила обстрел, в результате которого пострадала тренировочная база Черноморца.
Футболисты одесской команды приняли участие в ликвидации последствий удара.
Читай также: База Черноморца попала под российский обстрел
Кроме окон, пострадали также автомобили игроков и работников одесситов.
Большинство команды осталась ночевать на базе, но никто не пострадал.
Сегодня, 1 марта, Черноморец сыграет с Левым Берегом. Начало встречи в 15:30.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!