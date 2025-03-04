Стало известно, когда и где пройдет финал Кубка Украины по футболу
Решающий поединок пройдет в мае.
Украинская ассоциация футбола сделала заявление по поводу розыгрыша Кубка Украины сезона-2024/25.
Организация сообщила, что финальнй поединок турнира будет проведен в Житомире на Центральном стадионе.
Матч назначен на 14 мая.
Финал Кубка Украины впервые в истории пройдет в Житомире.
Пары четвертьфинала
- Александрия – Шахтер Донецк
- Рух Львов – Динамо Киев
- Буковина Черновцы – Виктория Сумы
- Верес Ровно – Полесье Житомир
Поединки пройдут весной, базовый день – 2 апреля.
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