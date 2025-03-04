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Футбол

Стало известно, когда и где пройдет финал Кубка Украины по футболу

Решающий поединок пройдет в мае.
Сегодня, 19:53
Кубок Украины / УАФ
Кубок Украины / УАФ

Украинская ассоциация футбола сделала заявление по поводу розыгрыша Кубка Украины сезона-2024/25.

Организация сообщила, что финальнй поединок турнира будет проведен в Житомире на Центральном стадионе.

Матч назначен на 14 мая.

Финал Кубка Украины впервые в истории пройдет в Житомире.

Пары четвертьфинала

  • Александрия – Шахтер Донецк
  • Рух Львов – Динамо Киев
  • Буковина Черновцы – Виктория Сумы
  • Верес Ровно – Полесье Житомир

Поединки пройдут весной, базовый день – 2 апреля.

Ранее сообщалось, что клуб Бущана не выплачивает зарплату игрокам несколько месяцев.

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