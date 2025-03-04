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Футбол

Клуб Бущана не выплачивает зарплату игрокам несколько месяцев

Аш-Шабаб не выполняет контрактных обязательств перед футболистами.
Сегодня, 13:26
Георгий Бущан / Аш-Шабаб
Георгий Бущан / Аш-Шабаб

Аш-Шабаб Георгия Бущана оказался в скандальной ситуации.

Как сообщает портал arriyadiyah, саудовский коллектив уже три месяца не выплачивает зарплаты футболистам. Общая сумма долга достигла 10 миллионов евро.

Игроки "белых львов" начали протест против руководства. Вчера, 3 марта, никто не вышел на тренировку, поскольку, боссы нарушили свое обещание закрыть долги в конце февраля.

Ранее тренер Аш-Шабаба выразил удовлетворение переходом Бущана.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Георгий Бущан

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