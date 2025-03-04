Умер бывший футболист Динамо, Днепра и Металлиста

Во вторник, 4 марта, на 72-м году жизни скончался бывший нападающий Днепра Сергей Малько. Об этом сообщает пресс-служба Металлиста.

Малько родился вблизи Харькова, где и начал карьеру. Всего за местный Металлист провел 200 поединков, став легендой клуба.

За свою карьеру он также успел поиграть за Днепр (65 матчей) и Динамо (10 матчей).

В 1982 году в игре с тбилисским Динамо он получил травму – двойного открытого перелома ноги, из-за которой завершил карьеру в 28 лет.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Украины возобновил тренировки после травмы.

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