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Футбол

Игрок сборной Украины возобновил тренировки после травмы

Александр Зубков принял участие в последнем занятии Трабзонспора.
Вчера, 22:58
Александр Зубков / Getty Images
Александр Зубков / Getty Images

Вингер Трабзонспора и сборной Украины Александр Зубков вернулся к тренировкам после травмы.

Украинский футболист получил повреждение 26 февраля в матче Кубка Турции против Ризеспора (5:2) и был вынужден покинуть поле под конец первого тайма из-за боли в лодыжке. Травма также помешала игроку принять участие в поединке чемпионата с Коньяспором (0:1).

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Во вторник, 4 марта, Трабзонспор начал подготовку к ближайшему матчу Суперлиги против Хатайспора, запланированному на 8 марта, а пресс-служба турецкого клуба опубликовала фото с тренировки, на которых был замечен Зубков.

trabzonspor.org.tr
trabzonspor.org.tr

trabzonspor.org.tr
trabzonspor.org.tr

Напомним, что после своего зимнего перехода из Шахтера в Трабзонспор Зубков провел за турецкую команду пять матчей во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей.

Ранее была раскрыта зарплата Зубкова в Трабзонспоре.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Трабзонспор Александр Зубков

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