Игрок сборной Украины возобновил тренировки после травмы
Вингер Трабзонспора и сборной Украины Александр Зубков вернулся к тренировкам после травмы.
Украинский футболист получил повреждение 26 февраля в матче Кубка Турции против Ризеспора (5:2) и был вынужден покинуть поле под конец первого тайма из-за боли в лодыжке. Травма также помешала игроку принять участие в поединке чемпионата с Коньяспором (0:1).
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Во вторник, 4 марта, Трабзонспор начал подготовку к ближайшему матчу Суперлиги против Хатайспора, запланированному на 8 марта, а пресс-служба турецкого клуба опубликовала фото с тренировки, на которых был замечен Зубков.
Напомним, что после своего зимнего перехода из Шахтера в Трабзонспор Зубков провел за турецкую команду пять матчей во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей.
Ранее была раскрыта зарплата Зубкова в Трабзонспоре.
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