Раскрыты зарплаты Зубкова и Сикана после перехода в Трабзонспор

Футболисты сборной Украины Даниил Сикан и Александр Зубков покинули Шахтер и перешли в Трабзонспор в зимнее трансферное окно.

Как сообщает платформа Kamuyu Aydınlatma Platformu, зарплата Зубкова в команде составляет 1.45 миллиона евро, у Сикана - 1 миллион евро в год.

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Украинские футболисты заключили контракты с турками на 4.5 года.

Трабзонспор заплатит за Зубкова шесть миллионов евро шестью платежами, а Сикана - аналогичная сумма, но пять траншов.

Отметим, что футболисты дебютировали за Трабзонспор в Кубке Турции (2:2).

Ранее тренер Трабзонспора оценил дебют Зубкова и Сикана.

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