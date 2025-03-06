Динамо подписало финалиста Лиги Европы - журналист
Лучкевич должен заменить травмированного Тымчика.
Правый защитник Валерий Лучкевич покинул Колос.
Как сообщает комментатор MEGOGO Сергей Лукьяненко в своем Telegram-канале, украинский футболист стал игроком Динамо Киев.
Лучкевич является воспитанником запорожского Металлурга. За свою карьеру он успел поиграть за Днепр, бельгийский Стандард, Александрию и СК Днепр-1.
В составе Днепра Лучкевич становился финалистом Лиги Европы, а со Стандардом выигрывал Кубок Бельгии.
В сезоне-2024/25 Лучкевич провел 3 матча на клубном уровне, не отметившись ни одним результативным действием.
Ранее сообщалось, что футболист Динамо травмировался в преддверии матчей национальной команды.
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